'La pandemia me dejó pobre y sin trabajo', revela Odin Dupeyrón

Aunque muchas personas revaloraron la vida en esta pandemia, en el caso de Odin Dupeyrón, no fue así, ya que él, desde siempre, le ha dado importancia vital a cada momento que transcurre ya sea en lo personal o profesional.

"La verdad es que yo ya apreciaba la vida. Llamaba a mi gente, apreciaba a mis amigos. La gente aprendió que somos frágiles, pero yo ya sabía que somos frágiles; la pandemia no me enseñó, solo me dejó pobre y sin trabajo, pero lo demás ya lo sabía", dijo.

Dupeyrón charló con este diario sobre los estragos de la crisis sanitaria y de la función que dará hoy en el Teatro Nazas de su monólogo, A vivir.

"Ya regresamos a los teatros, con la gente y volvemos a Torreón, algo que nos da mucho gusto. Llevamos 17 años en cartelera. A nosotros nos sigue dando de comer, uno, y otro de trabajar en esto que tanto nos encanta", dijo.

Dupeyrón manifestó que hoy más que nunca, el mensaje de A vivir ha sido apreciado por el público.

"Creo que tras este encierro ha sido increíble la respuesta de la gente, creo ha tenido más impacto. Mucha gente anda perdida y no encuentra cómo hallarse y A vivir, por los temas que toca, le ha ayudado a la audiencia en ese sentido", resaltó.

Vía telefónica, Odín comentó que la trama la dejó igual.

"Toqué algunos casos de la pandemia, pero ha sido leve; básicamente quedó igual que antes de que llegara la contingencia".

El actor aprovechó para definir con exactitud de qué trata A vivir.

"Es un monólogo sobre un personaje que se llama Marciano, no es una experiencia ni un conteo de pasos para ser feliz. Les aclaro que no soy un motivador."

"Es una obra que es divertida. Cuento una historia con principio, fin, climax y desenlace; está tan bien hecha que por eso llevamos 17 años en cartelera", comentó el artista.