Detectan 112 casos de sida en Durango

En lo que va del año se han detectado 112 nuevos casos de personas que padecen Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) en la entidad, cifra ya por arriba de la reportada el 2020.

Lourdes Avilés Ávila, responsable del programa estatal VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud, dijo que, a falta de un mes de que se termine el año, estos 112 casos detectados son más o menos el promedio anual.

VER MÁS: Especialista pronostica regreso a semáforo amarillo en Durango

Aunque el año pasado solo se detectaron 90 casos, aclaró que fue por el tema de la pandemia porque se trabajó menos en la detección de esta enfermedad.

Durante el 2017 se detectaron un total de 115 nuevos casos, para el año siguiente, el 2018, fueron un poco más, 128.

En el año 2019 bajó y se detectaron 108 nuevos casos y el año 2020, el de la pandemia, por dirigir todos los trabajos a este nuevo problema la detección de casos disminuyó y solo fueron 90.

Si se toma en cuenta este número, del año pasado al actual ha crecido en un 24 por ciento la detección de personas con Sida, pero si se toman como referencia los años anteriores al de la pandemia, la cifra es muy similar.

Avilés Ávila dijo que se busca a nivel mundial terminar con esta pandemia del Sida para el año 2030 , al menos ese es el objetivo, por lo que se continúa trabajando para eliminarlo.

Actualmente existen 818 personas que son atendidas en la Secretaría de Salud de Durango y que padecen esta enfermedad.

VER MÁS: Éxito en Expo Durango en 'Punto México'

Reconoció que podría existir una cifra negra de personas infectadas con VIH pero que no lo saben, no se han dado cuenta de ello, "una tercera parte del total de nuevos casos podrían ser los infectados pero que no se han detectado", señaló, son alrededor de 35 personas las que pudieran estar en esta situación

Dejó en claro que la transmisión de esta enfermedad puede ser en tres vías, relaciones sexuales sin protección, a través de la sangre, ya se una transfusión o usar la misma jeringa que usó una persona infectada, o la vía directa, es decir, que la madre le pase la enfermedad a su bebé tras el embarazo.