Isabel Burr reflexiona sobre las relaciones amorosas y habla de 'Si nos dejan'

En fechas recientes, Isabel Burr ha acaparado reflectores por su trabajo en La casa de las flores y ahora por Si nos dejan, la reciente apuesta de Televisa en el horario estelar.

La actriz charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su trabajo en este "remake" de Mirada de mujer protagonizado por Mayrín Villanueva y David Zepeda, el cual se ha posicionado entre lo más visto de la televisora.

Vía telefónica, Isabel comentó que previo al estreno se encontraba nerviosa por el estreno de la telenovela, pero tras la aceptación que ha tenido la historia, hoy dice emocionada que no cabe de la felicidad.

"En verdad que estaba bien nerviosa porque no sabía cómo la iba a recibir la gente, si que estaba nerviosa, pero eran nervios de los bueno porque el día que éstos falten, entonces sí habrá de qué preocuparnos".

Admitió Burr durante la charla que La desalmada, la cual logró un rating de 5 millones de televidentes, les dejó, "la vara muy alta" y con ello una gran responsabilidad que han sabido enfrentar de la mejor manera.

"Había mucha presión. José Alberto 'El Guero' Castro, el productor, hizo un gran trabajo con La desalmada y qué bueno porque eso quiere decir que la gente está disfrutando las telenovelas.

"Hoy en día tenemos muchas opciones que ver, entonces es lógico que distintas generaciones vean otros contenidos, pero creo que hay un publico muy fiel a las novelas y ahí se refleja con los números; ahora, lo padre de Si nos dejan es que es para todas edades, así que todo mundo se va a identificar con alguno de nuestros personajes".

Mientras se encontraba en su casa, Burr informó que las relaciones sentimentales que se muestran en Si nos dejan son bastante complicadas.

"Están 'redifíciles', pero son reales; son historias que sabemos que le pasan a la vecina, a la tía, a la prima, a la compañera de trabajo.

"El personaje de Mayrín representa a bastantes mujeres de todo el mundo. 'Alicía' cree tener un matrimonio perfecto y de repente vive una infidelidad, lo que genera una cantidad de cosas que en este caso desencadenan historias de los hijos y de otros personajes y cada una es complicada, como el amor en la vida real que es complicado ya que tiene sus pros y sus contras".

En la trama, Isabel encarna a "Yuridia Carranza Montiel", la hija de "Alicia" y "Sergio" (Alexis Ayala). Tras la sepación de ambos ella se inclina a favor de su padre.

"'Yuri' es abogada y adora a su papá sobre todas las cosas y a la mamá la tiene como abandonada, no la admira porque para ella solo es un ama de casa. Ella vive la tragedia de la separación de sus padres.

"Dice que es feminista, pero esa característica no la predica. Poco a poco va hallando su esencia y su verdadera personalidad. Ella se enamora de una persona que va a sacar de la cárcel, personaje encarnado por Alex Perea".

Según contó la actriz, meterse en la piel de "Yuri", le fue bastante complicado por los contrastes que tiene su personalidad.

"Me costaba trabajo entenderla porque no comprendía cómo defiende al padre a sabiendas de que le puso los cuernos a su mamá, ella no entiende lo que pasa hasta que no vive algo similar.

"Era complicado hacer escenas en las que le habló muy mal a Mayrín. No se vale juzgar la vida de los demás sin voltearse a ver a uno mismo, pero luego vendrá su momemento de redención, es un personaje de arco de esos que empiezan de una manera y terminan de otra".

Por otro lado, Isabel se mostró agradecida con Manolo Caro por haberle dado la oportunidad de personificar en su etapa joven a "Virginia" (Papel de Verónica Castro), en La casa de las flores, tanto en la serie como en la película.

"Como que siento que tengo una conexión con Verónica. Primero la representé como ella misma en la serie de Juan Gabriel, Hasta que te conocí y luego en La casa…, me tocó hacer el papel de joven de su rol de 'Virginia', fíjense qué curioso que conozco a su hijo Cristian, pero con ella no he podido coincidir. Admiro mucho a Verónica, una mujer tan admirada y querida por todo el mundo.

"Fue muy padre ser parte de este proyecto de Manolo. Disfruté mucho esta serie con formato de novela y luego pude hacer la película. Gracias a Dios hoy en día hay mucha variedad a la hora de trabajar gracias a las plataformas o las televisoras. La casa de las flores ha sido un gran peldaño en mi carrera, puntualizó".