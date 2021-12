Empreesa abre albergue para perros de la calle en Matamoros

Ante la proliferación de perros en situación de calle, la empresa Cargo Gas construyó el Albergue 4 Patitas para los perritos callejeros que han llegado a las estaciones buscando alimento y refugio. Se pretende que los perros sean adoptados por familias laguneras.

Ricardo Diez Arteaga, representante de Cargo Gas, informó que en coordinación con Amelia Flores Vélez, amante y protectora de los animales, adquirieron un terreno en este municipio, donde construyeron el albergue y tienen en la actualidad 85 perros que entre la empresa y Amelia, junto con su esposo, han recogido de la calle para ofrecerles una vida digna.

Aclararon que solo se encargan de perros en situación de calle, no de aquellos que tenga alguna persona y ya no los quiera, para lo cual tienen un protocolo establecido, pues se pretende ayudar a los animalitos abandonados en su totalidad, ya que también hay perros comunitarios, es decir, que los vecinos de alguna colonia atienden y esos no son acogidos por el albergue.

Diez Arteaga expuso que todo comenzó cuando a las estaciones de gasolina comenzaron a llegar perros y les daban alimento, de tal manera que instalaron comederos para los perros callejeros, pero luego se preguntaron qué más podrían hacer para ayudarlos y contactaron a la licenciada Flores Vélez, con quien se han coordinado.

El terreno donde se encuentra el albergue ya está siendo insuficiente ante la gran cantidad de perros, motivo por el cual están solicitando a las personas que deseen adoptar un perro, para que los contacten al 8712-117930 por WhatsApp.

Indicaron que a los perros que son recogidos un médico veterinario y su equipo los bañan, esterilizan, desparasitan y vacunan para que estén en condiciones de ser adoptados.

Labor altruista

Acciones en beneficio de perros callejeros.

*En Matamoros se construyó el albergue para los perritos.

*En la actualidad tienen 85 perros en el albergue esperando que sean adoptados.

*Es importante que sean esterilizados.

*Se invita a las familias para que los adopten.