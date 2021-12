Estrenan poster y tráiler de la esperada serie And Just Like That...

La serie Max Original de 10 episodios And Just Like That..., del productor ejecutivo Michael Patrick King, se estrenará con episodio doble el jueves 9 de diciembre por HBO Max. Los siguientes ocho episodios se estrenarán semanalmente todos los jueves.

El esperado contenido Max original, And Just Like That..., que representa un nuevo capítulo de la innovadora serie original de HBO,Sex and the City del productor ejecutivo Michael Patrick King, sigue a "Carrie" (Sarah Jessica Parker), "Miranda" (Cynthia Nixon) y "Charlotte" (Kristin Davis) en su viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 años, hasta la aún más complicada realidad de la vida y amistad en sus 50 años. La serie también incluye a nuevos miembros del reparto como Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.