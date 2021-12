Le da gusto a Odin Dupeyrón volver a Torreón

Aunque muchas personas revaloraron la vida en esta pandemia, en el caso de Odin Dupeyrón, no fue así, ya que él, desde siempre, le dado importancia vital a cada momento que transcurre ya sea en lo personal o profesional.

“La verdad es que yo ya apreciaba la vida. Llamaba a mi gente, apreciaba a mis amigos. La gente aprendió que somos frágiles, pero yo ya sabía que somos frágiles; la pandemia no me enseñó, solo me dejó pobre y sin trabajo, pero lo demás ya lo sabía”, dijo.

Dupeyrón charló con este diario sobre los estragos de la crisis sanitaria y de la función que dará hoy en el Teatro Nazas de su monólogo, A vivir.

“Ya regresamos a los teatros, con la gente y volvemos a Torreón, algo que nos da mucho gusto. Llevamos 17 años en cartelera. A nosotros nos sigue dando de comer, uno, y otro de trabajar en esto que tanto nos encanta”, dijo.

