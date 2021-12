Josh Cavello teme ir al Mundial de Qatar 2022 tras declararse gay, la homosexualidad se castiga en el país

En el pasado mes de octubre el futbolista australiano Josh Cavello se convirtió en el segundo jugador activo de la primera división de futbol en declararse abiertamente homosexual. El primero fue Robbie Rogers de la MLS en 2013, quien tras su anuncio se retiró.

Cavallo recibió el apoyo de jugadores de la talla de Gerard Piqué, ya que es un paso grande para erradicar el tabú que existe ante la diversidad en el deporte. Sin embargo, el jugador señaló que teme participar en el próximo Mundial de Catar 2022 , al no se sentirse seguro.

"Leí algo sobre que Catar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí", declaró el jugador del Adelaide United para Guardian's Today in Focus.

El futbolista de 21 años ha sido seleccionado para la sub-20 de Australia.

Además el futbolista señaló que: "Esto me entristece, al final el Mundial es en Catar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional".