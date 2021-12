María Ruiz gana para México la primera medalla de atletismo en Cali-Valle 201

Con la mira puesta en el podio, María De Jesús Ruiz, corrió la prueba de los 10 mil metros en el atletismo de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, justa en la que conquistó la medalla de plata, por encima de Brasil y por debajo de Perú.

La originaria de Zacatecas, se mantuvo como líder durante más de 12 vueltas, de las 25 que conforman esta prueba, la cual se llevó a acabo en el Estadio Pascual Guerrero, sede principal de la inauguración de la justa continental; con orgullo nacional y muestra de su gran preparación, Ruiz aceleró y afianzó el segundo puesto a cinco vueltas del término de la competencia, misma en la que cronometró: 35 minutos, 02 minutos y 77 centésimas.

La atleta, que se impuso al pelotón de 12 corredoras, compartió: “Tenía muchas ganas de estar en el podio y de darle a mi país una medalla. Soy la primera presea que le da el atletismo a México y estoy muy feliz”.

Uno de los momentos más emotivos se manifestó cuando María Ruiz, recordó que su padre la adentró en el mundo del atletismo. “Aunque no me haya visto, sé que está muy orgulloso de ver en lo que me he convertido, desde arriba, en donde está. Agradezco a todos los que me están apoyando, tanto en las buenas como en las malas”.

La también atleta azteca, Daniela Baca, quien compitió en la misma Final, finalizó en la séptima posición.