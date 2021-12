Platanito confirma que dio show en fiesta del narcotraficante 'La Barbie'

Luego de ser mencionado por Anabel Hernández en el polémico libro 'Emma y las otras señoras del narco', el comediante Platanito confirmó la información que se publica sobre él.

De acuerdo a Anabel, Platanito fue contratado por el narcotraficante 'La Barbie', quien ya se encuentra preso, hace algunos años para dar show en una fiesta privada.

En entrevista exclusiva para 'Publimetro', Platanito compartió que en efecto, él fue contratado para amenizar una de las reuniones del vinculado al crimen organizado, sin embargo, aseguró que solamente fue por trabajo.

"Aparezco en el libro de 'Emma y las otras señoras del narco', donde narran que asistí a una fiesta de 'La Barbie', pero bueno, pues sí efectivamente creo que así fue, pero un amigo muy sabio me dijo o sea qué, cuando vas a la papelería te pregunta a qué te dedicas... así somos los actores, vamos a donde nos contraten", mencionó.

Además, recalcó que no conoce a la periodista Anabel Hernández, sin embargo, ha escuchado hablar de ella y del buen trabajo que realiza.

"No, no la conozco, he escuchado hablar de ella, una gran periodista, le mando muchos besos y gracias por mencionarme, a ver si luego me menciona en otras cosas más tranquilas", agregó con humor.

En los comentarios del video difundido en TikTok, usuarios aplaudieron su manera de responder, criticando a Galilea Montijo por el video que publicó anteriormente llorando por 'la acusación'.