Esta es la impresionante cantidad de dinero que gana Mariah Carey en Navidad

Ya es diciembre, por lo que inician las fiestas decembrinas en donde muchos cantantes aprovechan para lanzar álbumes navideños, tal es el caso de artistas como Luis Miguel, Michael Buble, Jessie J y Meghan Trainor, quien se han unido a la celebración con música. Sin embargo, hay una cantante que cada Navidad reaviva su éxito de 1994, "All I Want For Chistmas is You", el cual año con año suena en todos los sitios, razón por la que las fiestas se convierten en un momento de gran recaudación de dinero para la intérprete.

Los villancicos navideños siempre son esenciales para las fiestas, y aunque existen temas de antaño que son clásicos, Mariah Carey consiguió tener un tema propio que le ha dado gran éxito y relevancia.

"All I Want for Christmas is You" fue el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio " Merry Christmas", lanzado en 1994, y desde entonces, año con año es el tema favorito de las fiestas. La canción fue compuesta por Mariah Carey y Walter Afanasieff por lo que las regalías de su tema son enormes. Ya que aparte de que existen varias versiones realizadas por Mariah, han sido varios los cantantes que han incluido el tema como un cover en su repertorio navideño, incluidos la girlband de Kpop LOONA, Justin Bieber, Danna Paola y Fifth Harmony por mencionar algunos.

Se estima que la fecha el tema ha vendido aproximadamente 16 millones de copias en todo el mundo. Tan solo en Spotify acumula 982 millones 366 mil 654 escuchas y contando. En este momento es el tema más escuchado de Mariah en la plataforma. Por otro lado, existen dos videoclips, el original que cuenta con 705 millones de visitas, mientras que la más reciente cuenta con casi 200 millones de vistas.

Pero eso no es todo, Mariah Carey cuenta con tres álbumes de Navidad, dos de estudio "Merry Christmas" (1994), "Merry Christmas II You" (2010), además del soundtrack de su especial navideño para Apple TV+ Mariah Carey's Magical Christmas Special.

Por otro lado, en 2017 lanzó la película animada "All I Want for Christmas is You", en donde da voz al personaje principal.

También a partir de 2014, inició una residencia anual navideña, la cual inicia a principios de diciembre y termina días antes de Navidad, la última vez que se realizó fue en 2019 debido a las restricciones impuestas en 2020 por la pandemia de COVID-19. Se estima que de este espectáculo se acumularon 22 millones 090 mil 619 dólares con un total de 208 mil 081 asistentes.

¿Cuánto gana Mariah Carey en Navidad?

Según información del sitio Celebrity NetWorth, Mariah Carey incrementa su millonaria fortuna cada diciembre por los derechos de autor de "All I Want for Christmas is You".

Se estima que durante las fiestas decembrinas Carey recibe entre 600 mil y 1 millón de dólares solamente por este éxito. A la fecha se ha calculado que la canción ya le habría dado una ganancia de 60 millones de dólares, ya que se ha convertido en un tema utilizado en películas, comerciales, series y las nuevas versiones grabadas por otros artistas.