'Estoy feliz porque ya estoy libre', dice YosStop al salir de prisión

Yoseline Hoffman salió libre después de cuatro meses de haber estado detenida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha.

La youtuber estuvo acusada de pornografía infantil luego de que en su canal oficial habló del video de Ainara Suárez, una menor de edad que fue abusada por sus compañeros de escuela. Al salir se le vio entusiasmada, portaba el uniforme reglamentario del penal y una sudadera de colores. "Estoy muy feliz porque ya estoy libre", dijo ante algunos medios que la esperaban afuera.

"Estoy feliz porque ya estoy libre"... La youtuber YosStop da sus primeras declaraciones al dejar el penal de Santa Martha Acatitla, en el que estuvo recluida acusada de pornografía infantil. Video: Nicole Trejo pic.twitter.com/oz4kOOU79T — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 1, 2021

Un juez le otorgó la libertad, pero continuará su proceso de medidas cautelares desde afuera.

Será la Unidad de supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso y la Secretaría de las Mujeres quienes le impartirán capacitaciones para prevenir violencia y discriminación contra cualquier persona a través de sus videos.

"Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa", expresó Hoffman.

En caso que la creadora de contenido incumpla con las medidas cautelares, deberá regresar a prisión, por lo que estás serán revisadas cada determinado tiempo. "Muchas gracias por apoyarme", dijo antes de subirse a su camioneta.?