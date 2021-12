Las películas de casino que no debes perderte

Los casinos tradicionales siempre han ejercido un particular embrujo sobre el cine de Hollywood. Hay innumerables películas de casino ambientadas en distintos aspectos del juego, desde las partidas de cartas de los Saloons del oeste norteamericano a las más sofisticadas casas de apuestas del mundo. Las partidas de billar y los juegos de casino más tradicionales también tienen su dosis de películas. Y hasta James Bond se animó a jugar unas fichas en varias de sus películas.

El género de los juegos de casino no pasa de moda. De hecho, un autor tan establecido y prestigioso como Paul Schrader (guionista de obras maestras como Taxi Driver y director de películas como American Gigolo) acaba de estrenar The Card Counter. En ella, el personaje de Oscar Isaac exorciza a sus demonios jugando al póker.

Glamour, póker y Blackjack en la gran pantalla

El glamour de los casinos tradicionales es un imán para el cine, que aún no ha puesto su cámara en los juegos de casino online (quizás menos visuales para la gran pantalla, pero con la ventaja de evitar muchos de los problemas que aparecen en las películas). Hay películas sobre casinos para todos los gustos, en un género que se mantiene a lo largo de los años. Repasamos algunas de las mejores películas sobre el mundo de las apuestas.

- California Split (1974). Considerada por muchos críticos como la mejor película sobre juegos de casino de todos los tiempos. Este clásico de Robert Altman (uno de los grandes renovadores de Hollywood en los años 70) está protagonizado por dos grandes actores cómicos como Elliott Gould y George Segal. El juego es el marco para una película sobre la amistad entre dos hombres.

- The Gambler (1974 y 2014). Cuarenta años separan las desventuras con los juegos del protagonista de ambas películas, dos modelos de masculinidad poderosa en la carne de James Caan y Mark Wahlberg. Los críticos apuestan por la primera versión y consideran la segunda uno de esos remakes innecesarios que tanto se dan hoy en día.

- Rounders (1998). Matt Damon es un jugador de póker que afina su juego en las apuestas ilegales antes de dar el salto a los grandes casinos, encontrando por el camino toda una galería de personajes carismáticos encarnados por grandes estrellas de Hollywood. Rounders es una de las películas más recordadas de finales de los 90, con continuos rumores sobre una segunda parte.

- The Color of Money (1986). Martin Scorsese ha dedicado una de sus grandes obras a las interioridades de un casino de Las Vegas, con los amigos Robert de Niro y Joe Pesci poniendo en marcha un imperio del juego. The Color of Money no tiene la consideración que Casino en la filmografía de Scorsese, pero esa especie de relación paterno-filial entre Paul Newman y Tom Cruise con las apuestas jugando al billar de fondo tiene su atractivo.

- Rain Man (1988). Otra historia sobre una amistad masculina y de nuevo con contexto familiar, esta vez entre hermanos, todo con el Blackjack (uno de los juegos de casino más populares) como telón de fondo. Dustin Hoffmann es un adulto con autismo de alto nivel y su hermano Tom Cruise lo usa para contar las cartas en los casinos. Historia de amor filial, road movie por todo Estados Unidos y mucho Blackjack.

- Ocean’s Eleven (2001). La saga de tres películas sobre Danny Ocean dirigida por Steven Soderbergh conquistó a los aficionados al cine de casinos con su mezcla de estilo, comedia y grandes estrellas en la pantalla. Todas las películas permiten conocer los entresijos de los casinos, aunque no necesariamente para jugar. Pero el glamour que destila la cámara de Soderbergh y su gusto por el detalle para ver qué se cuece en un casino reavivó la llama de la fascinación por los juegos de casino en la gran pantalla.