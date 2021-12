Jorge Campos busca que las Guerreras venzan al Atlas en su primer duelo de liguilla

Conformarse con participar en la primera liguilla de su historia no es algo que esté en la mente de las Guerreras del Santos Laguna, pues sus aspiraciones van más allá y pretenden sorprender en la fase final, tal y como lo hicieron durante el torneo regular.

El equipo albiverde está concentrado de lleno en su serie de cuartos de final ante el Atlas de Guadalajara, duelo de equipos pertenecientes al Grupo Orlegi que por primera vez chocarán en la fase eliminatoria de la Liga MX Femenil. Las Guerreras culminaron su participación en la fase regular hace diez días, con una derrota ante las Tigres de Nuevo León, pero a partir de entonces han trabajado creciendo en exigencia y motivación, con la intención de llegar lejos en la liguilla y planean dar el primer paso este viernes en el estadio Corona.

SACAR VENTAJA

De cara al primer compromiso ante las Rojinegras del Atlas, el entrenador de las Guerreras, el lagunero Jorge Campos Valadez, tiene claro que sacar una ventaja en el partido de ida será fundamental en búsqueda de la trascendencia: "Hemos tenido buenos entrenamientos, con el ánimo a tope y mucha ilusión de enfrentar este primer partido de liguilla, que es algo bueno para nosotros, pero noto a las jugadoras muy concentradas, motivadas y tranquilas, a pesar de que es su primera liguilla, las noto con una madurez importante para enfrentar este partido. Hay que ultimar nada más los detalles en lo táctico y en lo futbolístico para enfrentar este partido de la mejor manera, sin cambiar nuestra forma de juego. No vamos a salir a especular, vamos a salir a provocar el resultado, obviamente con las referencias que se tienen tácticamente y a buscar el resultado para tratar de irnos con una ventaja a Guadalajara", sentenció.

Jugar con intensidad, inteligencia y siempre proponiendo el partido es la ideología de Campos y las Guerreras, que buscarán ganar no solamente en casa, sino también de visita: "es muy importante porque ahora cuenta el tema de la tabla. Por mínima que sea, es ventaja y sería importantísima para nosotros, si se puede por más goles, pues mucho mejor para nosotros, ir a Guadalajara con dos goles o más, pero aunque estemos adelante, allá tenemos que salir a provocar el partido, no ir a encerrarnos ni especular, trabajar el partido con responsabilidad para tratar de sacar un buen resultado también allá".

MADUREZ Y LOCALÍA

Para Campos, el aspecto mental jugará a favor de las albiverdes, pues eso mismo las llevó en gran parte a realizar el mejor torneo en la historia del club, lo cual desean rematar y, mejor aún, con sus aficionados en las gradas: "Las jugadoras han adquirido una madurez que les va a ayudar a jugar de manera inteligente y no querer acabar el partido en veinte minutos, sino alargarlo. Estamos en casa, debemos aprovechar la localía, ojalá venga la gente a apoyarnos; hay que ser inteligentes, tener paciencia, no desesperarnos si no vamos ganando en los primeros minutos, sino poco a poco, ir trabajando el partido, dependiendo de cómo se presente, ver a Atlas cómo viene a jugarnos y entonces sacar ventaja, en balones divididos, sin dejar de lado el ADN que ha mostrado el equipo", advirtió.

La madurez deberá transformarse en concentración para las Guerreras, quienes con base en ello podrán corregir los errores cometidos en los partidos recientes, para aspirar a los resultados favorables, según la óptica de Campos Valadez: "quizá no cerramos bien el torneo, pero ya en una liguilla todo cambia, es diferente. Esa madurez que las jugadoras han adquirido, tenemos que mostrarla en este primer partido y en toda la liguilla, si queremos seguir avanzando, que es la idea, arreglar los detalles, que no nos pasen porque nos costaría irnos con un marcador adverso".