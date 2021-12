Lanzan 'line-up' para Pal Norte

El Festival PalNorte ha dado a conocer la gran lista de artistas que formarán parte de un nuevo capítulo en su realización del 2022.

The Strokes y Maroon 5 son las bandas líderes de este "lineup" oficial que se celebrará los días 1 y 2 del próximo mes de abril en la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon.

Además, contará exponentes mexicanos de diversos géneros musicales, desde el rap y hip-hop con Gera MX, Charles Ans, y Nanpa Básico, llamados Los tres no tan tristes; Alex Fernández y Majo Aguilar como representantes del ranchero, y bandas como Porter, Moenia, Inspector y Elefante.

La presencia de Bizarap es otras de las más esperadas pues, el productor argentino se ha ganado fama por sus colaboraciones con artistas urbanos tales como Anuel AA, Nicky Jam, Nicki Nicole, Cazzu, Aleman, Snow The Product, entre otros.

Para la nostalgia, Simple Plan revivirá sus éxitos ante los cientos de asistentes que acuden año con año a este festival que se lleva a cabo dentro de las instalaciones del Parque Fundidora. La banda canadiense ha vuelto a lanzar un tema después de dos años, The Antidote, el cual formará parte de su próximo álbum, No Pads, No Helmets … Just Balls.

En esta ocasión Guayanaa y Kenia O son parte oficial de la cartelera después de aparecer este 2021 como unos de los artistas sorpresas.