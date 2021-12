Nuestro objetivo en Santos Sub-20 es quedar campeones: Diego Martínez

Esta semana, Santos Sub-20 disputará la gran final del Apertura 2021 frente a su similar de Cruz Azul.

Al respecto, el juvenil Diego Martínez Gutiérrez compartió la alegría que se vive en el grupo después de superar la semifinal y poder disputar mañana el partido de ida a las 11:00 horas en la Ciudad de México.

"Desde el principio del torneo ha sido nuestro objetivo quedar campeones, y ganarle a Atlas como lo hicimos fue muy satisfactorio y una alegría para nosotros".

El futbolista lagunero que con tan solo 17 años fue titular indiscutible, compartió que el respaldo y la unión del equipo es algo que los distingue, y que además les ha generado mucha confianza.

Martínez, autor del gol que ayudó a la Sub-20 a superar los cuartos de final ante León, destacó que el tema mental para ellos es igual de importante que la labor física, y que además el club siempre les ha facilitado la atención en la parte anímica.

"Tenemos a varios psicólogos y los mismos profesores, el cuerpo técnico, siempre es muy importante la parte anímica porque aunque estemos bien físicamente el factor mental siempre es importante, estar conscientes de lo que somos capaces de hacer ayuda mucho siempre".

Sobre el ambiente que se percibe a dos partidos de poder obtener el campeonato, dijo:

"Ahorita y todo el torneo siempre ha sido muy bueno, nunca ha habido un problema ni discusiones, siempre hay un buen ambiente y estamos unidos, con mucha confianza".

OPORTUNIDAD A LOS JÓVENES

El mediocampista dejó claro su compromiso con el equipo Albiverde, pues se ha convertido en un factor motivante el hecho de estar contemplado en una categoría superior.

"En mi caso, donde me pongan a jugar siempre voy a intentar dar lo máximo de mi, como lo he venido haciendo, ya sea en la 20, en la 18 o si me toca jugar el próximo torneo Primera División igual lo haré, siempre con la máxima disposición y ganas de seguir aprendiendo".

OMAR CAMPOS ES UN EJEMPLO

Durante la temporada del 2021, el primer equipo de Club Santos Laguna se caracterizó por contar con la plantilla de jugadores más joven con la que le alcanzó para llegar a una final y a la instancia de cuartos, siendo este panorama lo que mantiene a Diego Martínez ilusionado con tener una oportunidad de debutar en la máxima categoría del futbol mexicano.

Al mencionar el caso de algunos de los elementos santistas como Jordan Carrillo, Beto Ocejo y el propio Omar Campos de 20, 23 y 19 años respectivamente, quienes a su corta edad se volvieron indispensables en los compromisos del equipo, manifestó:

"El caso de Omar Campos es muy parecido al mío porque jugamos la misma posición, él es un ejemplo a seguir por lo que hizo en estos dos torneos y claro que yo siempre me veo jugando en Primera División, no sé cuando se vaya a dar la oportunidad, pero siempre me estoy preparando y aprendiendo cada día más".

La final del torneo pone frente a frente a la mejor ofensiva contra la mejor defensiva, siendo los Guerreros quienes acumularon mayor número de goles a favor (38), mientras La Máquina solo recibió nueve tantos en el torneo regular.

Será el domingo 4 de diciembre, en el estadio Corona, en punto de las 11:00 horas, cuando se defina al nuevo campeón, siendo el apoyo de los familiares y de la afición un factor importante en el proceso que han vivido los guerreros.

"Hay gente que siempre nos va a apoyar, por ejemplo el partido contra Atlas había muchos familiares de nosotros, incluso estaba presente Matías Vuoso y "Lorito" Jiménez, y siempre ver a nuestras familias en la grada apoyándonos, que se contagia con lo que hacemos en la cancha yo creo que es lo más bonito del futbol y de Santos, y claro que son una parte muy importante en todo este proceso que hemos vivido, tenerlos en el estadio va a hacer algo muy bonito porque para muchos de nosotros va a ser la primera vez jugando una final y en el estadio, va a ser indispensable el apoyo", concluyó Diego Martínez.