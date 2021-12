'No voy a aumentar ni quitar una coma', Anabel Hernández sostiene lo dicho en su libro sobre Galilea Montijo

La periodista Anabel Hernández publicó en su libro "Emma y las otras señoras del narco", que la conductora del matutino Hoy, Galilea Montijo mantuvo una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien fue abatido en un enfrentamiento con la Marina de México.

Luego de que esta información surgió a flote, la presentadora de televisión se pronunció en un video en donde explica con lagrimas y llanto, aclarando toda la situación.

"Para ustedes que me siguen, que me conocen y que me han visto crecer desde hace más de 28 años y los considero de verdad parte de mi familia, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes, esto y mucho, pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno muy complejo...", dijo entre lágrimas.

Ante lo dicho por Galilea, Anabel Hernández habló en entrevista con Infobae México, en donde dice que Galilea Montijo no es el personaje principal, sin embargo, es mencionada por junto a otras estrellas como Alicia Machado, Ninel Conde y Lucha Villa, por mencionar algunas.

"Lo que he dicho de ella está en el libro, no más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma. Yo no me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros", dijo en una entrevista para Inforbae Anabel Hernández.