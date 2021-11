Eduin Caz sorprende al presumir su título como Licenciado en Mercadotecnia

El líder del Grupo Firme sorprendió este martes con la noticia de que se acaba de graduar de la Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Baja California.

Acompañado de su mamá y esposa, Eduin posó entusiasmado al exterior de la institución que le otorgó la acreditación de estudios.

"OFICIALMENTE LICENCIADO EDUIN CAZ, el día de hoy llego mi título universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo,el famosísimo Dream Team. A los maestros que en un principio eran súper sangrones, pero después entendieron mi situación y me apoyaron. Y en este último trámite a los que se involucraron no tengo palabras para agradecerles.

Padres esto es por ustedes que sepan que no fallé y que como dice la canción. LO QUE QUIERO LO CONSIGO.", escribió en la descripción del post.

Cerca de 100 mil seguidores le aplaudieron su logro educativo e incluso, se relacionó su graduación con la información que dio después de la ceremonia de los Latin Grammy sobre su retiro definitivo de la música.

