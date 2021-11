Habitantes reclaman abandono de autoridades en colonia Ciudad Nazas de Torreón

Prácticamente “en el abandono” es como dicen sentirse los habitantes de la colonia Ciudad Nazas de Torreón, en el cruce de las calles Sierra de los Ángeles y Cerro del Paseo quedó sin atención de las autoridades el socavón de tres metros de profundidad que apareció desde octubre pasado, cuando un camión materialista pasaba por la zona y el suelo colapsó debido a un drenaje antiguo y sin rellenar.

Los vecinos del sector señalan que desde entonces han realizado diversos llamados al Municipio de Torreón para que el hoyo sea rellenado y se reponga el pavimento correspondiente, esto debido al evidente riesgo que se tiene de alguna tragedia debido a que diariamente el socavón se extiende algunos centímetros.

Durante los primeros días en los que apareció la falla se colocaron cintas plásticas de precaución e incluso algunos elementos para que pudiera notarse la zona de noche, con el paso de los días se dejaron de tener visitas de parte de trabajadores del Simas Torreón, Obras Públicas o de Protección Civil, dejando el socavón sin mayor atención, lleno de líquido putrefacto y extendiéndose cada vez más hacia las viviendas de los alrededores.

En su desesperación, algunos habitantes han conseguido ramas secas y montones de basura para depositar en la zona y así evitar que la gente se precipite hacia el interior del hoyo, temen que ocurra una tragedia al ser ese sitio una zona de paso de personas de la tercera edad, de niños pequeños y de clientes hacia algunos comercios de los alrededores.

Además, los vecinos de Sierra de los Ángeles desconocen si la presencia de dicha falla ha comenzado a debilitar los cimientos de sus viviendas y les pudiera acarrear alguna afectación directa en sus muros o banquetas, nadie les ha brindado alguna información al respecto y simplemente se han topado con el desinterés de las autoridades salientes, así lo narra María Guadalupe Hernández, vecina del sector y quien en reiteradas ocasiones ha estado cerca de caer en ese lugar.

“Ya se van y claro que no les importa, si no han terminado de poner ni el colector de la Allende de la otra cuadra, pues menos van a arreglar aquí, siempre ha estado mal aquí la colonia, se hunde todo, pero si fuéramos El Campestre ya nos hubieran arreglado y hasta quedaba mejor, el día que pase una tragedia a ver si ellos vienen a hacerse responsables, no son para ponerle ni tantita tierra ahí, nada, ni para fumigar por todos los moscos que salen del agua sucia… Sí estamos muy molestos, pero pues ni modo”, reclama la vecina.