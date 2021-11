Laura Bozzo no le dará 'ni un solo peso' a Gabriel Soto e Irina Baeva tras demanda

Luego de que a mediados de octubre pasado se diera a conocer que Laura Bozzo perdió la demanda que Gabriel Soto e Irina Baeva interpusieron en su contra por delitos como daño moral, la peruana aseguró que no piensa compensarlos económicamente.

"Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de 'El Gordo y La Flaca', sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas", dijo la conductora, quien fue demandada por difamación, acoso y amenazas.

En entrevista con "TVyNovelas", Bozzo sostuvo que no quiere pagarles nada y explicó la razón de sus polémicas declaraciones.

"Soy fanática de Geraldine (Bazán)", admitió sobre la exesposa de Gabriel Soto. "La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo compartieron ese sentimiento".