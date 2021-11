Hogares de América Latina siguen sin recuperar los ingresos que tenían antes de la pandemia

La mitad de los hogares en América Latina no han recobrado el nivel de ingreso que tenían antes de la pandemia, según la encuesta regional realizada por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“A pesar de que muchas personas han vuelto al mercado laboral, todavía vemos que el 50 % de los hogares siguen sin poder recuperar el nivel de ingreso total, dijo la gerente de la Práctica de Pobreza y Equidad del BM, Ximena del Carpio.

Esto toma en cuenta que muchos de los hogares que entrevistaron han recibido ingresos por medio de transferencias, dijo durante la presentación de la serie de Encuestas Telefónicas de Alta Frecuencia, cuya segunda fase fue implementada este año en 24 países de la región, que permite tener una idea precisa del nivel de bienestar de las familias, así como de su percepción de la crisis.

“El 46 % de los hogares que han recibido algún tipo de transferencia regular que ya la venían recibiendo por su estado de pobreza o transferencia de emergencia o la combinación de ambas”, explicó.

Señaló que, en países como Bolivia, El Salvador y Guyana, las transferencias de emergencia han sido muy altas. En tanto que, en México y Nicaragua, fueron regulares, no hubo un cambio para que fueran de emergencia.

Pero aún, así, el 50 % de los hogares no han podido recuperar su ingreso total, ya sea laboral o por transferencias, destacó. Incluso mencionó que eso tomando en cuenta las transferencias privadas entre personas o redes de protección.

La especialista advirtió que lo anterior tiene una implicación directa en la inseguridad alimentaria. “Sin duda las familias no han podido recuperarse, en todos los países ha habido un deterioro en el acceso a la alimentación, ya sea en calidad y cantidad”, afirmó.

Destacó que el porcentaje de los hogares que se quedaron sin comida en los últimos 30 días, es bastante alto que antes de la pandemia.

SISTEMA DE SALUD

Por su parte, la economista en jefe de la oficina regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Marcela Meléndez, mencionó que a un año de la pandemia el acceso a los servicios de salud, ya se restablecieron en la mayoría de los países con limitaciones.

El 47 % de los hogares en promedio están regresando a buscar servicios de salud preventivos, con diferencias en cada país en donde sorprende Brasil con un porcentaje muy bajo, señaló.

La región está avanzando en el proceso de vacunación de manera desigual entre países, de acuerdo con el auto reporte que tiene el BM y PNUD.

A través de la encuesta, puntualizó que ese proceso es alto en Chile, Brasil y Uruguay y casi inexistente en países como Haití; un 8 por ciento está en el promedio latinoamericano que es la porción del 17 % de las personas de la región que no está vacunada porque tienen alguna duda.

“El reto que queda es que vemos que los no vacunados no planea hacerlo, la tasa de renuencia es más elevada en lugares rurales, entre personas mayores y un nivel educativo más bajo”, indicó.

La gente que no se quiere vacunar no confía y no cree en su efectividad, matizó.