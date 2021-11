Laguneros abarrotan cines por boletos para Spider-Man: No Way Home

Si Peter Parker fuera parte de la vida real, con seguridad le daría las gracias a los laguneros por tanto apoyo.

Luego de que los sitios de Cinépolis y Cinemex colapsaran anoche ante la alta demanda de compra de boletos para ver Spider-Man: No Way Home, los fans del arácnido acudieron a los complejos locales.

Desde temprana hora comenzaron las filas para adquirir tickets para las funciones del 15 de diciembre, día en el que el filme se estrenará en todo México.

En Cinepolis tradicional y VIP era la locura esta mañana y sigue siendo. Decenas de personas hacían una fila que por momentos llegaba hasta la mitad de los locales de comida que ahí se encuentran.

Algunos fans, fueron por sus boletos luciendo ropa del Hombre Araña como un chico que no dio su nombre porque faltó a clases con tal de conseguir su objetivo.

"Falte hoy a clases, pero pues ni modo. Lo que sea por Spider-Man. Tengo que ser de los primeros en ver esta película que ha generado altas expectativas", comentó.

Quien hizo algo similar, fue un lagunero que, según dijo, pidió permiso en su trabajo alegando que tenía que llevar unos papeles a unas oficinas.

"No me tomen fotos", exclamó a este diario y luego reveló la razón, "es que me salí del 'jale', luego me va a cachar", contó a discreción.

Cinépolis Plaza Nazas y VIP Cuatro Caminos serán los primeros en proyectar la cinta el 15 de diciembre las 11:00 y 11:30 horas, respectivamente.

A partir de dichos horarios hay funciones prácticamente cada media hora o cada hora, hasta el anochecer.