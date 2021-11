Comercio establecido de Torreón llama a ordenar ambulantaje en el Centro

Trabajadores del comercio establecido en el Centro de Torreón llamaron a las autoridades a reforzar las acciones de ordenamiento en avenidas como Hidalgo, Juárez y la zona perimetral de la Iglesia de Guadalupe, toda vez que en las últimas semanas se han detectado instalaciones numerosas de vendedores ambulantes en puntos no habituales.

Señalaron principalmente los cruceros peatonales y que derivan incluso en obstrucciones de rampas para personas con problemas de movilidad, además de que en muchos casos se ubican con triciclos o mesas simples en los puntos de estacionamiento vehicular y en hasta sobre las jardineras de los propios negocios formales.

La presencia de los ambulantes no solamente genera un bloqueo visual y peatonal de las tiendas establecidas, sino que deriva en situaciones como una mayor generación de basura y hasta contaminación auditiva, lo que finalmente afecta sus labores regulares.

Así lo relató Víctor Manuel López, quien labora en una tienda de productos para el hogar en la avenida Hidalgo. Señala que su turno es vespertino y dentro del mismo se contempla el cierre del negocio en punto de las 20:00 horas, tiempo en el que casi a diario se observan los desechos de la venta ambulante justo en la banqueta que debe limpiar para evitar una mala imagen a la mañana siguiente.

"Todos andamos trabajando y estoy de acuerdo, de aquí les han dicho que no pasa nada si se ponen pero siempre dejan las botellas, lo que comen, plásticos y los papeles… No son para agarrar una bolsa y llevarse lo que tiran, luego a nosotros nos ponen a limpiar, a mí, por ejemplo, no me pagan extra por eso, pero lo tengo que hacer, el señor (ambulante) es muy especial y hasta nos dice que no le podemos hacer nada, pero sí le pedimos al Gobierno que vengan a revisarlos, que al menos les pidan limpiar y ponerse bien", señala el joven.

OPERATIVOS DE VIGILANCIA

Fue durante la semana pasada que inspectores estatales y municipales ejecutaron diversos recorridos en esa zona, precisamente al detectar un aumento en el ambulantaje por la llegada de la temporada decembrina y la reactivación de las peregrinaciones guadalupanas.

Las autoridades advirtieron que se estarán llevando a cabo esos mismos recorridos hasta el cierre del año, de forma que se sancionen o incluso retiren a quienes insistan en realizar ventas en la vía pública sin autorización, fomentando el desorden y dejando basura a su alrededor.

Esas inspecciones además se montan en horarios diversos y en coincidencia con el paso de las peregrinaciones guadalupanas, cuando tradicionalmente se da el arribo mayor de ambulantes que no cuentan con la autorización correspondiente.

