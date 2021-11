Tick, Tick… BOOM, el musical que rebasa expectativas

Estrenándose como realizador de cine, Lin-Manuel Miranda rebasó las expectativas del público con el musical 'Tick, Tick… BOOM!', una mágica y entretenida adaptación del proceso creativo que atravesó el director de teatro Jonathan Larson para crear su obra 'Superbia', la cual confiaba sería su 'hit' en las tablas de Broadway.

Si bien el género musical no es el preferido de los gustosos por el cine, pues algunas de las adaptaciones que se han intentado llevar al séptimo arte no han cumplido con su cometido a pesar de tener en su elenco a grandes estrellas de la actuación y la música, como lo fue Cats, Tick, Tick...Boom! ruega por una oportunidad a los usuarios de Netflix, prometiendo sorprender.

'Rock Monologue', la puesta en escena que Larson estrenaba en la década de los 90 para narrar la crisis de los 30 años al ser una mente creativa que no había logrado el éxito en el mundo del entretenimiento en su 'juventud', el largometraje de 115 minutos te lleva por un viaje no tan 'cómico' que emprende un artista soñador al llevar sus metas de la mano de una vida de adulto con responsabilidades y deudas.

Además, esta película musical nos entrega la lección de que la vida es corta y no tenemos el tiempo en la tierra asegurado, inspirando a vivir con pasión y dedicación como Larson lo hizo.

Jonathan Larson, el talento que no vio el éxito que construyó al fallecer a los 35 años de edad por una condición no detectada en el corazón, murió una noche antes de la muestra de 'Rent' en Broadway, noche en la que su carrera despegaría y se convertiría en el creador de una de las obras más importantes del teatro musical.

De inicio a fin, Tick, Tick, BOOM!, entrega una historia de inspiración y autodescubrimiento que toca las fibras más sensibles de la generación que busca encontrar su camino en el arte a través de la considerada por los críticos, la mejor actuación de Andrew Garfield hasta ahora.

TALENTO OCULTO

Con este papel, Andrew Garfield no solamente comprobó que es un gran actor, sino que también es un gran cantante.

En entrevista con Steven Colbert, Andre compartió que Lin-Manuel lo invitó para audicionar confiando en que podría tener potencial para interpretar la voz del personaje, sorprendiendo a la producción cuando comprobó que su creencia era cierta después de varias clases de canto e interpretación.

"Lin se 'escabulló' a mi clase de canto y me lanzó su zapato de felicidad al descubrir que sí podía cantar, me miraba con expresión de alivio, pues no tendría que 'recastear' el papel", declaró.

EL DUELO QUE LO INSPIRÓ

Al charlar en la misma entrevista sobre el homenaje que le hizo a Larson en el filme que resulta ser un tanto biográfico, tocó el tema del duelo que vive actualmente por la pérdida de su mamá.

"Amo hablar de esto, si lloro es solo porque es hermoso, el duelo es todo el amor que no pudimos expresar, nunca tenemos tiempo suficiente con los nuestros y esta película es prueba de ello", expresó con lágrimas en los ojos. Recalcó que con este homenaje cinematográfico él pudo darle voz a la canción que Jonathan no terminó, relacionando su experiencia con la canción que su mamá no pudo terminar.

"Pude cantar la canción que Jonathan Larson no pudo terminar, y simultáneamente cantar para mi mamá y su canción sin terminar, estoy en deuda con John, estoy en deuda con Lin-Manuel Miranda, estoy en deuda con cada persona que me trajo hasta aquí para poder honrar a la persona más hermosa que he tenido en mi vida a través de mi arte y usarlo como un proceso de sanación, porque eso es lo que hacemos", finalizó.