Galilea Montijo suplica terminar con acusaciones

Luego de las múltiples noticias que han surgido sobre Galilea Montijo y su familia, la conductora publicó un video en llanto en las redes sociales para suplicar que paren las 'difamaciones' que se han hecho en su contra.

A lo largo de las últimas semanas se han compartido noticias como su presunta relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, la posible huida de México de su esposo, Fernando Reina por su vínculo con el caso de Inés Gómez-Mont y su esposo.

"Para ustedes que me siguen, que me conocen y que me han visto crecer desde hace más de 28 años y los considero de verdad parte de mi familia, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes, esto y mucho, pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno muy complejo...", dijo entre lágrimas.

Además, a través del mismo material, Galilea explicó el trabajo que realiza actualmente su esposo, limpiando su imagen sobre lo que se ha dicho de él desde el inicio de su relación.

"Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González en el Congreso de la CDMX, ni en ningún otro congreso, mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales, él ahora es integrante del consejo directivo de la industria mexicana de la radiodifusión, y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos asecha a diario, también valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace, no tengo ni he tenido ninguna relación indebida, ni mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez", agregó.

Pidió y suplicó a los medios de comunicación se detengan los ataques que ha sufrido visiblemente afectada emocionalmente.

Declaró que ya no tocará el tema en el que está involucrada, ni de ningún otro tema de escándalo sobre ella, pidiendo el respeto de la prensa y los medios de comunicación.

"Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tratar estos temas... yo seguiré trabajando como siempre con todo el amor, cariño, alegría y profesionalismo, el cual me caracteriza para todos ustedes... seguiré luchando por mi familia y por la de ellos", finalizó.

Agradeció a su público por escucharla y envió bendiciones a sus seguidores, recibiendo rápidamente el apoyo de colegas del medio como Maribel Guardia, Roxana Castellanos, Juan José Origel, Cecilia Galindo, Lambda García, África Zvala, Alma Cero, Tania Rincón, entre otros.