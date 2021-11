Ejidatarios exigen atención en el Registro Agrario Nacional en Torreón

Un grupo de ejidatarios bloqueó la avenida Abasolo, entre Comonfort y García Carrillo, para exigir atención en el Registro Agrario Nacional (RAN), pues señalan que no hay citas disponibles y que se han excusado en la pandemia por COVID-19 para no dar el servicio al público.

Los inconformes permanecieron por espacio de una hora en la vialidad y fue necesario el apoyo de la Policía Municipal y la Estatal para resguardar el área y desviar el tráfico vehicular.

Señalaron distintas problemáticas que han enfrentado por la falta de servicio e indicaron que se les pide realizar la cita por internet pero no han logrado acceder a un espacio.

María de Lourdes Morales, del ejido Coyote, dijo que acudía a recoger un título de propiedad de la casa de sus papás, que desde el año pasado se le iba a entregar pero, a causa de la pandemia, se suspendió la atención y no ha podido hacer un cita mediante el sistema de internet.

"Hay mucha gente que no tenemos acceso, que no tenemos ni celular, hay zonas donde no tenemos señal ni nada", comentó, "salió la encargada, Virginia Macías, pero dice que necesitamos un representante legal ante notario para que nos atiendan, ¿de dónde vamos a pagar eso? Ellos deben atender al pueblo, es una institución de gobierno".

Antonio Rodríguez, del ejido Corona, dijo que ya tenía tres años y, a la fecha, no se le ha atendido. "Somos ejidatarios, venimos hasta acá pagando pasajes o de 'ride', sin comer, ya tengo tres años viniendo para arreglar aquí pero no me resuelven nada", expresó.

César Martínez, abogado litigante que representa a los ejidos de San Pedro y Francisco I. Madero, señaló que hay gente que ha batallado ya por varios años para conseguir una cita y consideró indignante que no se les permita el acceso a la oficina pública ni se les atienda por parte del personal.

"Nomás nos atiende el de seguridad privada", dijo, "esta gente tiene gastos, son asuntos jurídicos que no pueden seguir posponiendo, que necesitan la atención". El bloqueo fue retirado pero los manifestantes continuaron en el exterior de la oficina en espera de atención.