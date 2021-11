Activistas muestran apoyo a mujer que denunció violencia en Gómez Palacio

Mujeres activistas “acuerparon” a Yamilet “N” quien se plantó a las afueras del Centro de Niñas, Niños Y Adolescentes en Gómez Palacio, para manifestarle al juez encargado de su caso y quien giró una orden de aprehensión en su contra, que es ella la víctima de violencia, pues con 37 semanas de embarazo presenta dos cargos en su contra, uno supuesta violencia familiar y otra por retención y sustracción de menores.

“Hoy tengo una audiencia donde se va a debatir que el caso que tiene él en Santa María del Oro, se venga para Gómez Palacio con el juez de Menores Jesús Alvarado, voy a pedir que en lo que se arregla la situación y por lo menos me deje convivir con mi hijo, los fines de semana, porque desde un mes que me lo quitaron que no lo veo, no sé nada de él no sé donde lo tienen”, dijo preocupada.

LEE TAMBIÉN: Miles de mujeres marchan en Ciudad de México contra violencia de género

Y es que además de no saber en dónde se encuentra su hijo de solo dos años de edad, “lo que más me duele es que mi hijo aún era lactante”, dijo Yamilet entre lágrimas.

Sin embargo, su petición fue negada por el juez.

De acuerdo con la joven madre, de no enviar el caso a esta ciudad, ella continuará enviando escritos a Santa María del Oro, pues se niega a trasladarse hasta esa ciudad por temor.

“Si yo me presentó allá mi vida corre peligro. Soy víctima de violencia no puedo presentarme en los juzgados de allá”, dijo preocupada.

“Le exigimos al juez penal, no amiguismos, detectamos que el juez es amigo del abogado del supuesto agredido, estamos detectando que hay amiguismos en este proceso, a ella le han hecho audiencias a las 4 am sin que su abogado tenga conocimiento del caso, todo el caso ha sido totalmente irregular. Ella no nada más es víctima de violencia machista, es víctima del sistema, que lleva a las mujeres a un límite, que es lo que quiere, la quieren presa o la quieren muerta. No le proceden las carpetas porque tienen miedo del Ministerio Público al agresor”, manifestaron las activistas.