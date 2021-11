Este oro es un plus en mi carrera deportiva al asegurar mi lugar en Santiago 2023: José Eguía

El seleccionado nacional José Roberto Eguía Alcázar, cerró con broche de oro la actuación de México en el canotaje de velocidad en esta primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, tras situarse en lo más alto del podio en la prueba K1 200 metros varonil, que significó la última de la disciplina en el certamen continental.

El originario de Monterrey, Nuevo León, de 20 años, dominó las aguas del Lago Calima durante la Final A de su especialidad, imponiéndose ante otros siete jóvenes competidores, pues en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), aseguró que el clima le jugó a favor para lograr el ansiado objetivo.

“Fue un muy buen cierre, estoy contento y ahora tranquilo porque se logró el objetivo con la medalla de oro que tanto anhelaba y había trabajado por ella, ya se cumplió la meta y me siento satisfecho con mi desempeño”, externó.

“Me sentí muy bien, muy rápido, el sol salió y me iluminó, momentos antes se empezó a tranquilizar un poco el viento y eso me favoreció mucho, ya que iba contra rivales un poco más altos que yo, más pesados y que en teoría son más fuertes físicamente; estoy acostumbrado a remar con sol, con calor y hoy todo se alineó para que pudiera hacer una muy buena carrera”, agregó.

Eguía, posicionado en el carril 5, le puso su nombre a la medalla de oro tras cronometrar un tiempo de 27.94 segundos, seguido inmediatamente por el uruguayo Luis Santiago Melo (28.37), mientras que el argentino Gonzalo Lo Moro (28.73) se quedó con el bronce.

De ese modo, el canoísta, regresará a casa con un metal dorado en la bolsa, el cual lo posiciona, de manera automática, en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023, lo que considera “un plus” tanto personal como en su carrera.

“Estoy muy contento, de aquí a Santiago, porque con esto estoy asegurando una plaza y eso me motiva más; esta competencia me hace seguir adelante, entrenando, sufriendo y eso es un plus muy bueno para mí y para mi carrera deportiva”, compartió.

“Al final, lo último y único que pensé fue en vaciarme, dejarlo todo y que no quedarme con nada, sabía que podía y listo. La clave, sin duda, ha sido confiar en mí, confiar en el trabajo que he venido realizando y sentir todo el apoyo de las personas que me quieren y que día a día me lo demuestran”, concluyó.