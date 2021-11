¿Quién es la máscara? Revelan identidad de Androide y queda eliminada

La noche del domingo se definió qué personajes pasarán a la final de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, y la última expulsada, previo a ese cierre, fue Androide, quien resultó ser nada más y nada menos que Sandra Echeverría.

Sandra Echeverría ya había acertado que quien se encontraba debajo era ella, incluso mencionó Savages, película en la que actuó Sandra, y de la que por cierto, contó una anécdota, pues resulta que estaban filmando esa película con Salma Hayek cuando de pronto le llamaron de la disquera en la que estaba trabajando en ese momento para decirle que no iban a grabar más con ella.

¡Ah caray! Se pusieron raras estas pláticas enmascaradas. ¿Me estás diciendo que los robots ya viven entre nosotros, Androide? Sigue la transmisión de ¿#QuiénEsLaMáscara? 2021 #ConLasEstrellas #AndroideEs pic.twitter.com/qswxtw4dQn — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) November 29, 2021

“Se me vino el mundo encima y Salma me dijo: no tengas miedo de soñar en grande, y siempre recordaré sus palabras”.

Cuando fue descubierta, la actriz compartió que aunque lo suyo es un poco más las rancheras, puso de su parte para interpretar los otros géneros que exigía la competencia, a lo que Yuri contestó que no se achicara porque lo había hecho grandioso.

ANDROIDE QUERIDO: Como te disfruteeeeee! Me hiciste volver a bailar (llevaba mucho sin hacerlo), me hiciste sudar (MUCHO), me hiciste gozar y sufrir de nervios de salir cada Domingo. Te voy a extrañar! GRXS a todos por vernos! Por sus bellas palabras y gracias @quieneslmascara ! pic.twitter.com/9KDF2rSwvg — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) November 29, 2021

Perezoso, Gitana, Carnívora, Hueva, y Apache son los concursantes que llegan al final de la competencia.

De acuerdo a los investigadores, quien podría estar debajo de Hueva podría ser Saak, de acuerdo a Juanpa; Sergio Mayer Mori, de acuerdo a Mónica Huarte y Carlos Rivera, y Emilio Osorio, de acuerdo a Yuri. El público también ha comentado en redes sociales que Hueva es el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, pero no será hasta el próximo domingo que se sepa.

En cuanto a Hombre de Piedra, la gente en redes sociales se inclina por los nombres de Gloria Trevi y hasta Alejandra Guzmán. Este personaje es nuevo en la competencia, lo que ha significado un nuevo reto para el público y los investigadores.

Cuando apareció, Juanpa Zurita lanzó que se trataba de Babo, de Cartel de Santa, Yuri dijo que era Isabel de Pandora o Maluma, pero esta semana, en los duetos, se descubrió que su voz es femenina.

¿Quién es la Máscara? se transmite los domingos a las 20:30 hrs. por Las Estrellas.