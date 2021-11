Miguel 'Piojo' Herrera aplaude la actitud de Tigres y su afición tras pase a semifinal

"Estoy feliz por el trabajo que hicieron, sacando los primeros minutos en Torreón, Tigres fue otro e intentó ganar", dijo Miguel Herrera después de lograr el pase a semifinales al vencer a Santos Laguna.

"El Piojo" aplaudió sobre todo, "la actitud de los muchachos y me encantó la gente, que nunca dejó de apoyar, pero dimos un paso nada más, faltan otros dos".

Destacó el gol de Carlos Salcedo y que es un muchacho que a pesar de que ha recibido ciertas críticas, sigue de pie.

"El roce que tuvo con Leo Fernández fue parte de un juego, un grupo de compañeros que se molestan, no hubo golpes. Charlie ha venido mejorando y es normal que se les critiquen algunas cosas, son jóvenes, quieren vivir su vida, pero en la cancha se ha comportado siempre muy bien, puede fallar, son seres humanos.

"Pero nunca baja los brazos, siempre se entrega. Charlie siempre ha trabajado para estar bien, aparece en un momento justo y ahora definió como dios… Y al otro Carlos, a González que pelea todo, la gente le tiene que aplaudir, como alguna vez lo abuchearon".

No le preocupa que el gol haya sido de un defensa: "Atacamos con todo, la metió un defensa, pero Gignac tuvo dos, Nicolás tres… El gol es para el equipo, no es uno solo… Quien sigue es Tigres, Carlos hizo su trabajo y además anotó gol… La actitud fue buena de todos. Los delanteros estuvieron activos, alguien tenía que meterla y fue uno de Tigres".

Pero esto no acaba ahí, "sólo dimos un paso, el primero, para ser campeón faltan otros dos. Festejamos hoy, pero mañana no sabemos qué va a pasar".

DECLARACIONES GUILLERMO ALMADA.

Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, se dijo orgulloso de sus jugadores, a pesar de ser eliminado por los Tigres en los cuartos de final.

"Lo intentamos en todo momento, Tigres hizo su partido y se les dio ese gol. Cuando la teníamos (la pelota) la administramos y cuando no tratamos de contener. En una pelota fácil, con el partido controlado, hubo falta de comunicación de (Mateus) Doria, igual no escuchaba por el ruido, hubo un rebote y llegó el gol de ellos. Nos faltó volumen de juego y sólo me queda felicitar a mis jugadores, no hay nada qué reclamar".

Reiteró: "Estoy orgulloso de ellos, nadie se puede levantar en el vestidor pero es por cansancio, por entregarlo todo. Tengo un grupo de jóvenes, los cuales tienen que aprender mucho aún".