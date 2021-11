SE QUEDAN CORTOS

os Guerreros fueron eliminados anoche en el "Volcán". Cayeron por la mínima diferencia (2-2 global) ante los Tigres, con un gol de Carlos Salcedo en la recta final de la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2021.

La mejor posición en la tabla de los felinos, que finalizaron cuartos, le dio el pase a semifinales, mientras que Santos Laguna terminó quinto y tendrá que pensar en el Clausura 2022, así como en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Fue un partido cerrado, con pocas aproximaciones en ambos arcos. Los locales, abajo en el global, estaban obligados a marcar gol para seguir con vida. Insistieron y batallaron, pero a 10 minutos del final lo consiguieron.

Los de Almada se complicaron y con una dependencia total de Diego Valdés, que fue marcado y "ablandado" en los primeros minutos, le proporcionaron una noche tranquila al "Patón" Guzmán, sin que fuera exigido en ningún momento.

PARTIDO

La disputa por la pelota en la media cancha fue la constante en los primeros minutos. Santos Laguna presionó arriba la salida, pero los locales tampoco adelantaron líneas, para no dejar espacios que fueran aprovechados.

Poco a poco los laguneros pisaron el terreno enemigo con confianza. Cuando transcurría el minuto 13, el "Mudo" Aguirre se internó por derecha, pero su disparo se fue muy cruzado.

Al minuto 18 el "Diente" López se plantó en los linderos del área y jaló del gatillo, pero la pelota no encontró la portería, desperdiciando el atacante de los felinos una gran ocasión de gol.

APARECE ACEVEDO

La insistencia de los anfitriones casi rinde frutos cuando al 21' Gignac mandó un servicio por derecha sin que López pudiera controlarlo en el manchón penal, llegándole a Quiñones que remató de primera intención, pero atento estuvo Acevedo para realizar una gran atajada.

Ante el vendaval de los regios, Guillermo Almada buscó contener la ofensiva, retrasando un poco las líneas y con una presión alta que ya no fue tan constante. Le dio circulación a la esférica, sin poder penetrar a partir de tres cuartos de cancha, debido a que Miguel Herrera puso más elementos en reducto defensivo.

Al 39' Otero se animó y sacó un tiro que no encontró la brújula necesaria. Fue de los escasos intentos de los laguneros, que naufragaron en el Universitario. Fue la mejor ofensiva visitante en el torneo, anotando en cada uno de los partidos, pero fueron silenciados, con muy pobres argumentos futbolísticos.

Para el complemento, la tónica fue la misma, donde los verdiblancos se conformaban con que el reloj siguiera corriendo, intentando jugar con la desesperación del "Piojo" y sus pupilos.

Con sólido juego aéreo, los Guerreros se defendían a capa y espada, regalando la iniciativa a los regios, que poco a poco, comenzaron a llegar con insistencia al arco de Acevedo.

Miguel Herrera no aguantó más y al 60' realizó las primeras modificaciones. Metió a Thauvin y a González, en cambios netamente ofensivos, para poder conseguir con más hombres en los linderos y dentro del área, el gol tan anhelado.

Quiñones recibió un gran pase del francés recién ingresado, pero no hizo una recepción adecuada y la pelota le quedó alejada, jalando del gatillo de manera incómoda, por lo que el riflazo no fue de peligro alguno.

Vino la lesión de Guido Pizarro, por lo que el capitán felino tuvo que salir del partido de manera obligada, en una situación más que no fue aprovechada por los verdiblancos, que seguían aguantando y esperando un contragolpe letal, el cual nunca llegó.

FALLAN LOS CAMBIOS

Almada también realizó modificaciones con el marcador intacto. Con casi 20 minutos por jugar, hizo ingresar a Brian Lozano y Beto Ocejo, pero el charrúa no logró gravitar con el peso necesario en estas instancias, por lo que naufragó en el terreno de juego y perdió muchas pelotas.

Con un Otero aislado por derecha, Campos quiso incursionar por izquierda, pero los felinos de manera escalonada, no le dieron mayores libertadores. Valdés no tuvo la magia de otros partidos y al no estar tan fino, el engranaje ofensivo santista simplemente no funcionó.

El andino, cobró un tiro libre a 15 minutos del final. La pelota superó a la barrera, pero no alcanzó a bajar para poder incrustarse en el arco del "Patón", que supervisó de las muy pocas aproximaciones santistas.

Llegó el gol de Tigres, que se dio una jugada después cuando Dória no escuchó el grito de su arquero y capitán, Carlos Acevedo, que estaba listo para hacerse de ella.

Los laguneros se fueron con todo en busca del gol del empate, pero con más ímpetu que con orden, sin generar peligro alguno. Se suscitó un conato de bronca, siendo expulsado Raymundo Fulgencio de los anfitriones, que se encontraba calentando en el banquillo.

Esa situación descontroló más a los visitantes, que a pesar del ingreso de Jeraldino, no pudo siquiera crearle una situación de real peligro al "Patón", con excepción de un derechazo del juvenil zurdo Omar Campos, que pasó muy cerca de su poste izquierdo.

Se añadieron 7 minutos de descuento. Aunque fueran muchos más de reposición, el marcador no se movería, ante la falta de imaginación de los albiverdes, llegó el silbatazo final de Luis Enrique Santander y se decretó la eliminación santista.

9 PARTIDOS seguidos tienen los Guerreros sin vencer a Tigres en el "Volcán" Universitario.

Gol