Recortes federales frenan obras en Coahuila

Bla bla bla bla...ya casi 5 años de su "gobernador lagunero" esperado por tantos años y no ha servido para nada...bueno para algo si, para seguir protegiendo a sus patrones de la megadeuda y hacerse rico junto con su socio berlanga robándose lo que piden prestado para dejarnos más endeudados

NO HAY OBRA, Todo se va en pagar los intereses de la MEGADEUDA. Esa es la realidad. Todos los funcionarios Estatales, antes Municipales LOS NUEVOS MILLONARIOS EN TORREON.

La culpa es de los demás países del mundo que ya no me quieren regalar dinero pa' los mexican0s porque siempre ando de pedinche

salio la justicacion chayotera, se llenaron varo con el metrobus laguna en coah y si no se acuerdan durango se llenaron de varo con estudios estupidos hasta que se las cancelo ysq y propuso el proyecto el agua saludable, al que esperan meterle uñas en dgo y coah ojala se la pellisquen...

Cesar

Hoy, 8:21 am

publicado por: Cesar Orozco

a que el sanitario de torreon "defensor de la comunidad objetivo e independiente" a pesar de tus encabezados insidiosos te sale mal el resultado que esperas. la gente ya no cree en tus "noticias", ya ves los comentarios son en contra de tu expectativa, aunque no dejes votar y no permitas publicar a ciertos cibernautas. se acabaron los "calladitos se ven mas bonitos"

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0