Coahuila, tercer lugar nacional en denuncias por violencia familiar

Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más presuntos delitos de violencia familiar denunciados formalmente por cada 100 mil habitantes, con una tasa del 314.4, muy por encima de la media nacional, que es de 166.1.

Durango ocupa el número 10 entre las 32 entidades del país. También se encuentra muy por encima de la media nacional con una tasa de 254.6 presuntos delitos de violencia familiar.

Lo anterior de acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública que basa su estadística en denuncias formales, tras las cuales se han abierto carpetas de investigación con autoridades ministeriales al tratarse de delitos del fuero común.

En las cifras presentadas se muestran delitos cometidos en contra de hombres y mujeres.

En Coahuila se han denunciado formalmente de enero a octubre de este año 10 mil 244 presuntos delitos de violencia familiar. En Durango se han denunciado formalmente 4,798.

EN TÉRMINOS GENERALES

En cifras generales (sin tomar en cuenta la tasa por cada 100 mil habitantes) Coahuila ocupa el séptimo lugar en denuncias de presuntos delitos de violencia familiar, de las cuales se han abierto carpetas de investigación ante las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas mientras que el estado de Durango ocupa el lugar número 19 a nivel nacional.

Coahuila se encuentra por encima de Veracruz donde se han denunciado 9,868 casos y Durango se sitúa por encima de Morelos, donde se reportaron 4,158 presuntos casos de violencia familiar.

Sin llegar a los 11 mil casos se encuentran otros estados como Chihuahua, que ocupa el cuarto lugar; Baja California, que ocupa el quinto lugar; y Jalisco con el sexto lugar.

Los tres primeros lugares donde más se realizan este tipo de denuncias son la Ciudad de México con 29 mil 47 presuntos casos de violencia intrafamiliar, el Estado de México con 18 mil 632 y Nuevo León con 17 mil 799.

INCREMENTO

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un comparativo que contempla el lapso de enero a octubre del 2020 y de enero a octubre del 2021 los presuntos delitos de violencia familiar se incrementaron en un 16.2%.

El incremento se debe a que pasó de tener 184 mil 464 casos denunciados de violencia familiar en 2020 a 214 mil 277 casos registrados en carpetas de investigación por este mismo delito en 2021 únicamente en 10 meses (de enero a octubre).

Desde el año 2015 al año 2021 la tendencia en el país ha sido al alza. En 2015 se registraron 127 mil 424 casos. En 2016 fueron 153 mil 893 casos. En 2017 fueron 169 mil 579 casos. En 2018 fueron 180 mil 187 casos. En 2019 fueron 210 mil 188 casos. Para 2020 fueron 220 mil 31 casos y para 2021 se han registrado (únicamente de enero a octubre) 214 mil 277 casos.

El estado donde ha habido menos denuncias por violencia familiar es Campeche, con 25; le sigue Tlaxcala con 40 denuncias y Yucatán con 864 denuncias.

El hecho de que no se denuncie la violencia familiar de manera formal ante la Fiscalía o Procuraduría no quiere decir que no existan casos.