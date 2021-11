Hay amargura por la no clasificación: Guillermo Almada

Todo el tiempo escuchamos excusas de su parte, pero la realidad, no es buen estratega aún con un equipo rabón. Son campeones en atletismo (solo corren) y no se ven variantes de juego de acuerdo a las circunstancias.

sagitario44

Hoy, 11:36 am

publicado por: jaime hernandez escobedo

Tampoco hay que ser fatalista, sabemos que Santos es un equipo limitado y no queramos milagros, se llegó hasta esta instancia, pero hasta ahí iba a llegar, tampoco se vale exhibir a tal o cual futbolista, es cierto qué hay jugadores que ya no dan más pero eso habrá que dejarlo a la Directiva, que ojalá y se contrate a elementos con probada capacidad y cobijen a los canteranos, de Almada se me hace buen D.T. pero ojalá haya aprendido cómo jugar las liguillas. Adelante Santos que aquí no pasa nada y confiar en los jugadores que se tienen, que desde luego hay algunos que se tienen que ir.

