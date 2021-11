Santos analizará la continuidad de Guillermo Almada en importante reunión

DIGANOALPRI

Hoy, 9:18 am

publicado por: diga no al pri porfavor basta

Creo que el que no esta dando el ancho en el Club es el Presidente Dante. No lo veo apostando por algún jugador fuerte y de carácter, Se la a pasado diciendo que de refuerzos solo los quiere recuperar a los que se han lesionado. La poca transparencia con la que se maneja es otro punto en su contra. Con Almada creo que es un buen técnico si sigue esta bien, si se va mínimo traigan alguien como el, no como Chava Reyes, Pako Ayestaran, Serio Bueno, Zubeldia, etc. Técnicos sacados de la basura para jugar basura.

