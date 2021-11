El partido estaba controlado: Guillermo Almada

no hay delanteros. así no se llegara lejos cambiar a jeraldiño por otro que si aporte

chuky

Hoy, 10:32 pm

publicado por: Roberto Valdez Escareño

Me da gusto escuchar estos comentarios y no la sarta de estupideces de dizque santistas solo cuando ganan. Ese error de concentración que tuvo Doria fue de dónde se originó el gol en la siguiente jugada. Ni modo así es el fútbol, espero que no vendan a muchos jugadores. para no inciar de cero una vez más. También orgulloso de este equipo Guerrero!!!.

