¡Se quedan fuera! Tigres vence a Santos Laguna en la vuelta de cuartos de final

Lozano aún no tiene ritmo, errores de el costaron el partido. arriba el Santos ca....nes

El santos perdio la eliminacion aqui, con el entrenador miedoso, timorato y especulador, en lugar de ser valiente. lo merecemos, no digo que sea malo, pero al ultimo le falta el arrojo o sea producto de gallina.

Xhberto

Hoy, 8:40 pm

publicado por: Humberto Cruz maldonado

Santos no estaba diseñado para defender marcadores paso lo mismo que todo el torneo: recibir gol en los ultimos minutos, los Tigres traen el pañal zurrado estaban al borde de la eliminacion a ver que tan lejos llegan pues no siempre se puede gabar con chispazos solo cuando juegas contra equipos que no quieren ganar como este dia lo fue Santos

replyresponder thumb_up 3 thumb_down 0