Tiffany, la popular estrella de los 80's, se hace viral por insultar a sus fans en concierto y se disculpa

La cantante Tiffany, muy popular durante la década de 1980 con versiones como "I Think We're Alone Now", se disculpó por perder el control durante un concierto que dio en Florida (EUA), en el que llegó a insultar a la audiencia en un momento que fue recogido en un video que se volvió viral, informan hoy medios locales.

"Entré en pánico. No es frecuente que pierda la voz. Y llegué allí y tuve un ataque de pánico, un colapso", se justificó la interprete durante un video que colgó en sus redes sociales la noche del miércoles, y en el que agregó: "Debido a mi frustración, dije cosas que no quería decir en absoluto. Los quiero mucho, mucho, chicos".

La disculpa de la cantante, que en los años 80 y con 16 años alcanzó el estrellato de la mano de su disco "Tiffany" (1987), se da luego de que el pasado domingo ofreciera un accidentado recital en el local Iron Oak Post, en el centro de la localidad costera de Melbourne, al sur de Orlando (Florida).

Sobre el final del concierto con el que cerraba su gira por Estados Unidos la cantante sufría para llegar a las notas mientras interpretaba la canción "I Think We're Alone Now", y en un momento llega a decir a la audiencia "jódanse", tal como se observa en un video tomado por un asistente al recital y que fue difundido al día siguiente por la web especializada TMZ.

El dueño del local, Mike Fears, reconoció al diario Florida Today que el concierto poco a poco se salió de control, en especial sobre el final, no obstante dijo que en términos generales la audiencia, que casi agotó las localidades, disfrutó del recital y de hecho cantó a coro con ella la canción en cuestión.

Dudó que la propia cantante incluso califique de "buena actuación" la que ofreció el pasado domingo en Florida, sin embargo reiteró que "no fue tan mala como lo que se presentó en lo que se volvió viral", en alusión al video.

Tiffany Renee Darwish, nombre real de la cantante, vivió el éxito de forma precoz, a los 16 años, gracias a las versiones que hizo de canciones como "I Think We're Alone Now", de Tommy James and the Shondells, que llegó a la primera posición de la lista de Billboard Hot 100, o "I Saw Him Standing There", cover del sencillo de los Beatles "I Saw Her Standing There".

Su disco debut, "Tifanny", vendió más de cuatro millones de copias y de él surgió otro número uno: "Could've Been", que fue el tercer sencillo del álbum.

En 1988, Tiffany publicó su segundo disco de estudio, "Hold an Old Friend's Hand", otro éxito de ventas y que alcanzó certificación de disco de platino.