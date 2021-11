Frank Williams, fundador del equipo Williams Racing de la F1, fallece a los 79 años

Williams llevó al equipo de automovilismo deportivo, de una abandonada fábrica de alfombras a la cima de la Fórmula Uno. Acumuló 114 victorias, con un total combinado de 16 campeonatos mundiales de pilotos y constructores. Llegó a convertirse en el patrón con mayor tiempo de servicio en la F1.

“Después de ingresar en el hospital el viernes, Sir Frank falleció en paz esta mañana rodeado de su familia”, informó Williams el domingo. "Hoy rendimos homenaje a una figura tan querida e inspiradora. Echaremos mucho de menos a Frank”.

El británico George Russell, actual piloto del equipo, evocó a Williams como “una ser humano maravillosamente genuino”.

Lo más extraordinario de la vida de Williams fue la voluntad que mostró tras un aparatoso accidente automovilístico en Francia en 1986. Las lesiones eran tan graves que los doctores llegaron a considerar apagar el aparato de respiración artificial.

Pero su esposa Virginia ordenó que su marido siguiera conectado y a fuerza de determinación y coraje — características que personificaron su carrera — siguió viviendo, aunque quedó en silla de ruedas.

Permaneció como patrón de Williams durante 34 años hasta que la familia con mayor arraigo en la F1 vendió el equipo a un consorcio estadounidense en agosto pasado.

Francis Owen Garbett Williams nació en South Shields, el 16 de abril de 1942, hijo de un oficial de la fuerza aérea británica y la directora de una escuela. Se educó en el St Joseph’s College, una academia privada en Dumfries donde se obsesionó con los automóviles tras dar un paseo con un Jaguar XK150.

De vendedor de productos de día, Williams cumplió su ambición de incursionar en las carreras de automovilismo los fines de semana y, con apenas 24 años, lanzó su propio equipo, Frank Williams Racing Cars.

Cuatro años después, ya estaban en la Fórmula 2. Con su amigo y compañero de apartamento Piers Courage detrás del volante, Williams saltó a la F1 en 1969 con un Brabham de segunda mano.

