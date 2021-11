Gallo y Los Hernández salen de Todos a bailar

La noche de ayer transcurrió un programa lleno de "flow" en Todos a bailar. Tanto las familias como sus respectivos capitanes, dejaron sus mejores pasos sobre la pista con el firme sueño de permanecer en esta competencia de baile.

Sin embargo, las exigencias de los jueces crecen y piden ejecutar coreografías más complejas al ser esta la segunda presentación.

La pista de Todos a bailar se abrió con un divertido “opennig” que llevaron a cabo las ocho familias en contienda. Seguido, entró al escenario Ingrid Coronado como gran anfitriona así, dio la bienvenida a los equipos participantes, jueces y al público televidente quienes fungen como tercer juez de la competencia.

En esta emisión la línea de jueces estuvo integrada por Mario Bautista y Maya Karunna, como invitada especial. Por su parte, Regina Orozco estuvo ausente debido a un compromiso laboral.

En la primera etapa de baile las familias ejecutaron coreografías acompañadas de su respectivo capitán, en una “ronda familiar”.

Las presentaciones ocurrieron en este orden y al ritmo de los siguientes temas: Dennis Arana y Los artísticos Mata - “You´re The One That I Want”, Natalia Alcocer y Los soñadores González - “El Botecito”, Ernesto Cázares y Los fantásticos Ramos – “Party rock anthem”, Natalia Juárez y Los modernos García – “Girl like me”, Mariana Botas y Los apasionados Rojas – “Billie Jean”, Luis Fernando Peña y Los luchones Pérez – “Follow de leader”, Gary Centeno y Los imparables Pastrán – “Carcacha”, y finalmente Patricia Gallo con Los retadores Hernández – “Taki taki”.

La sorpresa de la noche llegó cuando Mario Bautista le entregó como obsequio una computadora a Dasha, la niña de la familia Rojas. De esta manera, el cantante y youtuber mexicano hizo realidad el sueño de la pequeña con el fin de que ésta logre continuar con sus estudios.

Pero la sorpresa fue aún más grande cuando se anunció que la pequeña Dasha se retiraba de la competencia y los Rojas presentaron a su nueva participante Itzel. Sin embargo, el ambiente se tornó a tensión ya que los otros capitanes se mostraron en desacuerdo ante dicha situación.

Ante las críticas constructivas de los jueces, las mejores ejecuciones de baile en esta primera ronda, las realizaron Mariana Botas con Los apasionados Rojas y Natalia Alcocer con Los soñadores García. Con la experiencia que le caracteriza, Maya Karunna solicitó a los equipos mejorar la técnica y ejecución de los bailes, así como montar coreografías más elaboradas. Pero el público fue quien decidió por medio de sus votaciones, que Los Retadores Hernández, familia que debutó esta noche Patricia Gallo, fueran los primeros nominados a la zona de peligro.

La segunda etapa de baile fue la ya conocida “ronda de niños” en la cual los capitanes intentaron pulir la pista de baile con los más pequeños de la familia. El escenario se llenó del carisma y gracia de los pequeños y los jueces quedaron anonadados con dichas presentaciones. Los números ejecutados en esta emotiva ronda fueron: Gary Centeno – Ganzy, Natalia Alcocer – Con altura, Luis Fernando Peña – “Eva María”, Dennis Arana – Stay, Ernesto Cázares – Butter, Mariana Botas – Arrasando, Natalia Juárez – Can´t stop the feeling y Patricia Gallo - Jump Around.

Los ganadores de la ronda de niños fueron Natalia Juárez y Los modernos García, por lo que se hicieron acreedores a la medalla y al premio de diez mil pesos. Pero esta ronda no sólo trajo beneficios a los vencedores, también los hizo responsables de elegir a la segunda familia que se colocaría en zona de peligro. Por estrategia únicamente, así lo mencionó su capitana, Los modernos García mandaron a la zona de peligro a Dennis Arana y Los artísticos Mata.

Como cada sábado, las familias ubicadas en la zona de peligro tuvieron una “ronda de salvación”, misma que consistió en sacar sus mejores pasos de baile improvisado en veinte segundos. Así, mientras estos dos equipos bailaban para salvarse, el público votó y desafortunadamente decidió que Los retadores Hernández y Patricia Gallo se despidieran de la pista. Entre lágrimas, agradecimiento y un sinfín de emociones, esta familia entregó los zapatos de baile y se retiraron de la competencia en su noche de debut y despedida.