¿Qué ha descubierto Sudáfrica hasta ahora sobre la variante Omicrón?

A pocas semanas de ser detectada la variante Omicrón del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, Sudáfrica (país donde fue descubierta) reportó sus primeros resultados al respecto.

Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, consideró "prematuro" hacer predicciones de una crisis de salud, en una entrevista para el diario británico The Guardian.

"Todo es especulación a este momento, puede que sea altamente transmisible, pero hasta ahora los casos que hemos visto son extremadamente leves", agregó que quizá en dos semanas se tengan nuevas opiniones, "pero es lo que estamos viendo".

Coetzee manifestó al The Times of India que los hospitales, "por ahora", no han sido sobrepasados por pacientes con la variante Omicrón y no ha sido detectada en individuos vacunados de Sudáfrica, aunque saben que aquellos infectados de otros países que sí están vacunados tienen síntomas leves o se encuentran asintomáticos.

Para la BBC, Coetzee apuntó que los pacientes se quejan principalmente "de dolor de cuerpo y cansancio, en extremo y lo vemos en las generaciones más jóvenes, no en los mayores...estamos hablando de enfermos que no irán directamente al hospital".

En el caso de un niño de seis años se detectó presión alta, pero ninguno ha sufrido pérdida de olfato o gusto.

Las autoridades de salud del país africano refieren que quienes han sido más afectados son jóvenes en sus veintes o treintas, "vienen con casos moderados o severos y un 65 por ciento de ellos no están vacunados o la mayoría del resto lo están parcialmente".

La alerta por los especialistas va dirigida a los adultos mayores o personas con comorbilidades como la diabetes o enfermedades del corazón.

A la fecha, Sudáfrica cuenta con una población completamente vacunada (que tenga 2 o 1 dosis, según la marca de la vacuna) del 24 por ciento del total de la población.

La Unión Africana (UA) ha cuestionado que sean los países en desarrollo los que sean criticados por el surgimiento de la variante.

"Lo que vemos ahora es inevitable, es el resultado del fracaso mundial de vacunar en una forma equitativa, urgente y rápida. Es el resultado de la acumulación de vacunas por los países ricos y ello es inaceptable", dijo Ayoade Alakija, co-encargado de la alianza de entrega de vacunas de la UA.

Desde octubre de 2020, Sudáfrica y la India han impulsado que sea suspendida la propiedad intelectual de la tecnología para producir vacunas o tratamientos contra el COVID en sus propios laboratorios.

La medida ha sido apoyada oficialmente por 58 países como promotores y alrededor de 100, entre ellos México, han expresado su soporte. Aunque la mayoría de los países ricos, como los integrantes de la Unión Europea, Inglaterra, y hasta hace unos meses Australia y Estados Unidos se han opuesto con firmeza a la medida.

Por su parte los países europeos han optado por donar parte de las cantidades de vacunas que poseen a quienes apoyan la suspensión de las patentes, ya que incluso antes de que fueran aprobadas, ya habían realizado apartados con los laboratorios, por lo que reciben preferencia para recibirlas.