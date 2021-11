Hannah Enkerlin Hoeflich empezó su proyecto "Los perros también somos ciudadanos de Parras" en Diciembre 2020.

"No puedo pretender que no veo su abandono y maltrato. No puedo dormir. Merecen mucho más. ¡Siempre han estado ahí para mí! He tenido varios Emotional Support Dogs en mis 60 años."

El 14 de agosto del año en curso se llevó a cabo la Primera 5K Carrera Internacional en pro de los perros de Parras en Hacienda del Marqués, Residencial Campestre. Zach Yamaoka de Vancouver, Canadá, ganó primer lugar con un tiempo de 16 minutos.

Ha contratado a muralistas locales para que pinten paredes con imágenes de San Francisco de Asís y San Martín de Porras, ambos santos patronos de los animales.

Su mantra "Un perro a la vez" la repite constantemente.

"Los perros callejeros de Parras y yo, estamos inmensamente agradecidos con todos los que se me han unido para ser la voz de los perros de Parras. Empezando con quienes llaman para reportar el abandono/maltrato y le dan al mejor amigo del hombre la oportunidad de ingresar a "Cuidados Intensivos" o "Cuidados Paliativos", asegura.

Hannah invita a los lectores del Siglo de Torreón a regalar amor esta Navidad a través de la adopción responsable de un perrito, el cual se entrega bañado, esterilizado, vacunado y desparasitado.

Se le puede contactar a través del teléfono 842 148 2866 o al mail [email protected]