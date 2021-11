Aportan experiencias en seminario del Inevap

En el seminario virtual "El uso de la evidencia, hace la diferencia", que organizó el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap), en el marco de la Semana de la Evidencia, en su edición 2021, se promovió la comunicación y uso de la evidencia en decisiones de interés y política pública, informó el consejero presidente, Emiliano Hernández Camargo.

En su mensaje, durante la inauguración, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, remarcó que "el uso de la evidencia permite revitalizar las economías afectadas por la pandemia y garantizar que las políticas se apliquen eficazmente y produzcan los mejores resultados especialmente a favor de los más vulnerables".

Por su parte, Enrique Mendizábal Olaechea, director de On Think Tanks y la Semana de la Evidencia dictó la conferencia "Comunicación y uso de la evidencia en política pública", donde resaltó que la evidencia no es neutral, su producción, comunicación y uso es un acto político pero también económico y cultural-social. Se discutió la importancia de los mecanismos efectivos de comunicación para favorecer el uso de la evidencia en las políticas públicas. Se abordó que, en estos tiempos de complejidad para el sector público, la información de desempeño, la evaluación y la evidencia tal vez no había sido más útil.

Durante el segundo día, fue el Consejero Francisco Antonio Vázquez Sandoval, quien dio inicio a la jornada invitando a reflexionar sobre el valor de la evidencia, para que ayude a tomar mejores decisiones. Manifestó que es relevante reconocer y aprender de las experiencias de aquellas instituciones del sector público que usan la información de desempeño como evidencia para mejorar las políticas públicas.

Así dio paso a la conferencia "El monitoreo y la evaluación en el Poder Ejecutivo en Durango" impartida por María del Rosario Castro Lozano, coordinadora General del Gabinete del Gobierno del Estado de Durango, quien dio a conocer el sistema de evaluación que tiene el Gobierno de Durango y cómo interactúa con el sistema de evaluación en el estado implementado por el Inevap.

También hubo un panel de expertos donde participó Mónica Ballescá Ramírez, presidenta del Comité Coordinador de la Red de Gobiernos Subnacionales de la Comunidad de Profesionales en Gestión para Resultados en América Latina y funcionarios del Inevap. Adicionalmente, los municipios de Durango, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro compartieron su experiencia sobre el proceso de evaluación de los programas de gestión de residuos sólidos.

La mesa de diálogo expuso una de las mejores prácticas de evaluación que se ha realizado en el ámbito municipal "Evaluación con enfoque sustentable de la gestión de residuos" y la cual recibió un premio internacional.