'Parezco luchador, no simplemente un payaso', Andrade le responde a Dr. Wagner y Pagano

En redes sociales comenzó a circular un video en el que el luchador Pagano hace un reto a "El ídolo" Andrade. Quien señaló que el luchador lagunero de nivel internacional nunca vuelve a su lugar por lo que lo invitó a luchar de nuevo en tierras de La Laguna. "Te invito a que vayas a tu propia arena, a tus propias raíces, ahí demuestres que eres el ídolo".

Ante la situación, el luchador le respondió con otro video.

"Amigos de Gómez Palacio, soy Andrade, "El ídolo" superestrella, y como todos saben soy originario de Gómez Palacio, Durango, me considero lagunero y soy 100% lagunero. He escuchado, o me han llegado los rumores, me mandaron varios vídeos, ya que va haber una función este 23 de diciembre en la Arena Olímpico Laguna, donde habrá muchísimas estrellas".

"Escuché y vi un video que hicieron tanto Pagano como Dr. Wagner, primero Pagano, me alegra que me sigas y husmees mis redes sociales, y veas como luzco, este video lo estoy haciendo aquí (en el gimnasio), para que te des cuenta que para ser luchador hay que parecer luchador. Si me encanta la fiesta, me encanta el tequila, me encanta el whiskey, pero también día a día me preparo, me tomo mis suplementos para lucir como un verdadero luchador, como una superestrella. No como una estrella como tú. Como un ídolo, como tu lo dices".

"Y para Dr. Wagner, le tengo mucho respeto a él, también a su hermano que en paz descanse que es Cesar González, quien me ayudó muchísimo a mis inicios con mi carrera. Como lo dice Wagner, que desde niño iba a la Arena Olímpico Laguna; yo también desde niño iba la Arena Olímpico Laguna, soy una tercera generación, tanto como su papá una gran estrella en su época, Dr. Wagner también, pero ya, ya Dr. Wagner fue, lo sabemos. Todos sabemos que la cara, tanto de los laguneros, como de los latinos, de México es Andrade "El ídolo". Soy yo. Y me encantaría estar en esta función, ya que dice Dr. Wagner que el es el verdadero ídolo".

Cabe mencionar que la última vez que Andrade pisó un ring lagunero fue el 7 de noviembre del 2015 en Gómez Palacio, en donde luchó bajo el nombre de La Sombra, en donde hizo equipo con Rush enfrentando a Atlantis y Místico.

"Dice Pagano que soy de cuarta o quinta, que parezco de serie de nacos, pues me alegra que me veas así, que luzca para ti así, ya te dije. Pero también parezco luchador, no simplemente un payaso. Ya te enfrenté, luchamos de parejas, no hemos luchado creo que en contra".

El mensaje de Pagano se une al desafío que anteriormente lanzó desde el foro de Siglo Tv el Dr. Wagner Jr.. quien también espera una respuesta del luchador internacional que actualmente milita en la All Elite Wrestling.

"Con Dr. Wagner he luchado varias ocasiones, pero me encantaría volver a enfrentar a Dr. Wagner. me encantaría volver a enfrentarlo antes de que se retire, yo creo que no va dejar legado, porque para mi sus hijos no sirven. El tuvo buen nombre, tiene un buen nombre, el lo hizo sobresalir también, pero también sus hijos para mi no".

"Hoy es sábado, denme de aquí al lunes y crean que me quiero presentar en esa función, tengo que ver quien es el promotor, tengo que ver si tengo esa fecha libre y si puedo estar este 23 de diciembre en la Arena Olímpico, me presentaré y me gustaría enfrentar a todos, porque son muchas estrellas".

"Es momento de enfrentar a Wagner y Pagano antes de que retiren y si todo sale bien el lunes les tendré una respuesta a toda la gente de La Laguna. Lo voy hacer por la gente, ya que tengo muchísimos años sin luchar, tanto en Gómez Palacio como la Arena Olímpico. Lo voy hacer por mi gente lagunera".

"Este lunes les tendré una respuesta tanto Pagano como a Dr. Wagner", finalizó.