Es oficial el impresionante contrato de Wander Franco con Rays de Tampa Bay

Los Rays de Tampa Bay anunciaron de manera oficial que han firmado al dominicano Wander Franco a una extensión récord que lo mantendrá bajo contrato por más de una década. El pacto es por 11 años y 182 millones de dólares garantizados, más una opción del club para el 2033. Si el equipo ejerce la opción y el quisqueyano alcanza incentivos, puede devengar hasta 223 millones en los próximos 12 años.

Franco, quien fue el prospecto número 1 del beisbol por dos años, cumplió las expectativas bateando .288/.347/.463 con una racha histórica de 43 juegos seguidos embasándose y un WAR de 3.5 en su debut. Terminó de tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Americana a pesar de haber jugado sólo 70 encuentros. Los Rays han completado extensiones así antes. Jugadores como Evan Longoria, Matt Moore, Chris Archer y Brandon Lowe firmaron contratos a largo plazo al inicio de sus carreras. Pero por cada pacto oficial, hay cantidades de conversaciones que no llegan a ninguna parte y de las que el público no tiene conocimiento.

No se trata de un asunto urgente en términos de los años que le quedan a Franco bajo control contractual de los Rays. Según los términos del actual Contrato Colectivo, Franco no sería elegible al arbitraje sino hasta después de la temporada del 2024 y no alcanzaría la agencia libre sino hasta después de finalizada la campaña del 2027. Incluso con la forma en la que los Rays constantemente cambian su roster, una potencial superestrella como Franco no se iría a ninguna parte en el futuro cercano.