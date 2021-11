Paloma Mami quiere dar una imagen positiva de la mujer

Paloma Mami es una joven artista chilena que le gusta contar historias de la gente cercana a ella y también personales a través de sus canciones, pero sobre todo de mujeres fuertes y valiosas, una imagen le interesa impulsar en el urbano, un género que ha sido criticado por cosificar a la mujer.

"No sólo dentro del urbano, en general en el mundo la mujer siempre va a ser más criticada que los hombres, por eso siempre doy el mensaje de que una mujer siempre debe ser fiel a sí misma y creer en ella, porque nadie más te va a dar el apoyo que tú te puedes dar, es es algo que en mi familia, que es mayoritariamente de mujeres; siempre me decían, que confiara en mí, mi arte y no cambiara mi esencia, y eso es muy importante porque en este género hay mucha gente que te quiere cambiar, según para que pegues, pero al final del día cada uno es único y eso es lo que te lleva muy lejos".

Con tan sólo 22 años Paloma Rocío Castillo, nombre real de esta cantante chilena-estadounidense, ha tenido logros muy importantes en su corta carrera, que inició en Santiago de Chile en 2018, cuando formó parte de un programa de talentos, porque a partir de ahí todo ha sido cuesta arriba, logrando cosas como alcanzar los 3.2 millones de oyentes mensuales en Spotify en 2019, superando a la misma Mon Laferte, ser nominada en los MTV Millennial Awards 2019 en la categoría "artista viral" o una nominación al Latin Grammy en este 2021.

"Todos los días despierto muy agradecida con el universo, con mis fanáticos, con todo lo que ha pasado en mi carrera en tan poco tiempo, que espero seguir creciendo y teniendo más logros; me gusta retarme y estar constantemente mejorando y aprendiendo".

El de haber sido nominada a un Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, por su primer álbum Sueños de Dalí, fue algo que Paloma dice no haber esperado, sobre todo porque considera que es un reconocimiento importante que llega muy temprano en su carrera, pero es algo que la compromete a realizar un mejor trabajo en su siguiente disco.

"Está la presión siempre de hacerlo, siempre me pongo esa meta de estar mejorando mis temas, de romper mis propios récords, por eso no trataré de estar compitiendo con Sueños de Dalí, pero sí de llegar al mismo nivel porque ese disco para mí fue increíble y estoy muy orgullosa de la música que creé".

Actualmente Paloma Mami se encuentra promocionando el sencillo "Cosas de la vida", que es un adelanto de lo que será su próximo álbum; el cual lleva hasta el momento más de cuatro millones de reproducciones en Youtube, en el mes que lleva en la plataforma.

"Cuando escribo me inspiran todas las cosas alrededor mío, no necesariamente algo que me pasa o me afecta a mí personalmente, si alguien me cuenta su historia como yo soy una persona muy empática y todo lo que escribo es como si me pasara a mí, entonces me inspiré en todos los corazones rotos en el mundo".

Aunque Cosas de la vida es el primer corte de lo que será su segundo disco, Paloma asegura que no todo sonará igual, porque si hay algo que le gusta a ella es experimentar con otros géneros y con fusiones.

"Con Sueños de Dalí experimenté mucho, pero con cosas que estoy más cómoda, como con trap y R&B, y ahora lo haré con lo que no es tan familiar para mí como la balada".

El haber nacido en Nueva York, donde se desarrolló su infancia y parte de su adolescencia, y radicar en Chile, de donde son originarios sus padres, es un factor que le ha ayudado a tener un panorama más amplio de lo que quiere hacer en la música, porque ha recibido influencias distintas de ambas partes y que al final puede fusionar.

"Soy muy fiel a mi esencia, a lo que yo canto, a mi estilo, a la forma en que me expreso, considero que eso es lo que me hace única. Creo que cada artista que está afuera, que está haciendo música y la está rompiendo tiene su propia esencia, entonces lo mejor es ser fiel conmigo misma".

Paloma está en México, porque el día de hoy participará en el Flow Fest, en lo que será uno de los primeros festivales en regresar a la actividad después de la pandemia.

"Estoy muy nerviosa pero feliz en todos los sentidos, pero estoy lista, me la pasé muy bien en un show que hice hace dos semanas en Monterrey, fue increíble, ahora vamos a ver cómo se pone Ciudad de México".

En este cartel del Flow Fest el nombre de Paloma Mami no es el único femenino que aparece, también están Nathy Peluso, Tokischa, Nesi, La Gabi, La Zowi, Pincesa Alba y Salma, lo que conforma una presencia femenina fuerte.

"Estamos creciendo demasiado las mujeres, siento que en los últimos dos años han estado por encima de todo y ahora están muchas mujeres de distintos estilos, con propuestas frescas y nuevas que es increíble, ya es tiempo de que tenemos que agregarle vida a la música urbana".

Para esta presentación Paloma tocará por primera vez en vivo los temas de su álbum Sueños de Dalí, pero sobre todo lo que quiere es pasarla bien sobre el escenario, porque fue mucho tiempo para ella estar lejos del contacto con sus seguidores, de su equipo de trabajo, sus músicos y bailarinas.

"Me siento en mi elemento otra vez, porque es otra energía cuando uno está en el escenario cantando, compartiendo el tiempo con todos los fanáticos y con gente que no te conoce, me encanta ese proceso, pero estoy emocionada del día de hoy".