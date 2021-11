Llora Mauricio Islas por su salida de MasterChef Celebrity

La noche de ayer en MasterChef Celebrity, se vivieron momentos de alegría como lo fue el regreso de Paty Navidad quien después de estar varias semanas fuera de la competencia reapareció y se integró con sus compañeros para compartir una grata experiencia en el ultimo reto de campo que se dio lugar en Rancho San Jacinto, ubicado en Malinalco, Estado de México, además de que el eliminado fue Mauricio Islas, casado con la lagunera Paloma Quezada y quien lloró al retirarse.

Antes de iniciar el capítulo en exteriores, se anunció la presencia de Edith Márquez quien se dijo agradecida y contenta de estar con las siete celebridades, además de vivir la experiencia de formar parte del panel de jurados y ejercer su crítica como comensal más que como experta.

La primera cocinada se llevó a cabo con la integración de tres equipos: Rojo, Amarillo y Azul, los cuales se definieron a través de tarjetas con un número que definió el equipo que le tocaría a cada uno de los participantes. Siguiendo el orden de colores el primer equipo se formó con la dupla de Germán Montero y Matilde Obregón; el segundo con Mauricio Islas, Laura Zapata y Stephanie Salas y el tercero con la experimentada pareja del árbitro Paco Chacón y Patricia Navidad.

El reto estuvo dividido en dos etapas: la primera: presentar la proteína que escogieron con el pedimento de tener una buena cocción y sabor además de acompañarla con una salsa y guarnición. La segunda: elaborar un pan de elote acompañado de una salsa dulce a base de alguna fruta de su preferencia y que armonizara. Los dos platos fueron elaborados en parrilla por lo que el grado de dificultad fue mayor, sobretodo con el postre. El equipo Rojo fue el primero en iniciar con su proteína de “Paleta de Cordero”, veinte minutos después el Amarillo utilizando “Pierna del mismo Animal”, y, 20 más tarde, el Azul cocinó “Pechuga de Pollo”.

Durante los sesenta minutos que les fueron otorgados para la ejecución del primer platillo, los tres equipos hicieron buen match y como era de esperarse, también se toparon con situaciones que los sacaron de su centro como fue que no prendiera en su momento el carbón, o bien, el caso de Laura Zapata quien contagió con su estrés al no encontrar en el instante sus ingredientes, desconcentrando a sus compañeros.

El rojo fue el primero en presentar su proteína de autoría “Obregón, Montero a las Brasas”, que obtuvo muy buenos comentarios departe de los cuatro jueces; El Amarillo con su creación de “Cordero Enamorado”, fue buena propuesta, aunque tantos sabores hicieron que se perdiera un poco el sabor principal de la proteína. Finalmente, el Azul con su plato de nombre “Pollo Fresa”, la pechuga estuvo sobre cocida, las verduras poco marchitas y exceso de nuez moscada en el puré de papa.

Para la segunda etapa del reto el protagonista fue el “Panque de Elote”, en donde todos se vieron en apuros y con la incertidumbre de lograrlo debido a que nunca habían ejecutado un postre a la parrilla. Las recomendaciones en voz del chef Joserra fueron llegar a una temperatura de 180 grados centígrados y cerrar la tapa de la parrilla como si fuese un horno convencional para logar un buen resultado.

En esta prueba el equipo Rojo presentó un pan con salsa de guayaba, el Amarillo con una salsa de calabaza, cascos de guayaba, nuez, piloncillo y un toque de chipotle y el Azul un pan con salsa de tuna. En general todos tuvieron errores en la técnica, pero fue el de Paty y Paco el de mejor consistencia.

Después de una exhaustiva degustación de los chefs y la invitada especial Edith, la determinación fue que todos estaban al nivel. Sin embargo, el equipo favorecido con la combinación de sus dos propuestas fue el Rojo formado por Matilde y Germán con tres votos a favor.

Por lo anterior, en línea de eliminación quedaron Mauricio, Stephanie, Laura, Paty y Paco. El reto para continuar dentro de la competencia fue la preparación de uno de los ingredientes primordiales en la canasta básica, el “Huevo”, presentado en cualquiera de sus versiones: salado, dulce o agridulce. El tiempo para esta preparación fue de 45 minutos iniciando los del equipo amarillo y posteriormente la dupla del azul.

Como era de esperarse, todos estuvieron muy nerviosos durante este reto, la mayoría cocinó su proteína acompañándola de una salsa a base de chiles.

El primero en pasar fue Mauricio con sus “Huevos Rancheros mi Familia”; Laura presentó “Mis huevos divorciados”; Stephanie su creación de “Huevos Centenario”; Paty “La Estrella es el Huevo” y Paco su “Tortilla Española Primera Vez”. En esta última prueba las mejores propuestas fueron las de Stephanie Salas y Paco Chacón, logrando resultados dignos de aplaudir a estas alturas de la competencia y en donde la propuesta gastronómica fue de un nivel elevado.

Finalmente, fue el reconocido actor Mauricio Islas quien desafortunadamente no logra convencer con su versión de “Huevos Rancheros mi Familia”, al obtener un plato pasado de sal y elevado picor, detalles que hicieron que el sabor principal no estuviera presente, ubicándose en el décimo cuarto eliminado de la noche, ¨Hoy vine con este escudo que me ha cambiado la vida: mi familia mi mujer, mis hijos, por eso estoy aquí¨, aseveró.