Netflix ofrece a Adele millones por documental

Adele podría tener su propio documental, de acuerdo con The Sun, es Netflix quien le ha ofrecido a la cantante varios millones de libras por la producción.

La plataforma de streaming está interesada en mostrar el regreso de Adele a la música y con ello estar presente en sus próximos conciertos en el festival BST Hyde Park en Londres, cuyos boletos ya están agotados a pesar de que éste se realizará en verano del próximo año.

Una fuente anónima dijo al tabloide que de aceptar el proyecto, Adele tendría toda la libertad creativa y el control total del filme, además que éste está pensado para acercar a la cantante con sus fans en estos momentos que debido a la pandemia no puede realizar una gira mundial.

Netflix ya ha hecho otros documentales musicales de este tipo, como: Miss Americana de Taylor Swift, Homecoming: Una Película de Beyoncé, así como In Wonder de Shawn Mendes.

Rompe récords en Estados Unidos y Reino Unido 30 es el nombre del cuarto disco de Adele, el cual fue lanzado el pasado 19 de noviembre y con el que este viernes consiguió encabezar las listas de álbumes y de singles más vendidos en el Reino Unido.

La Official Charts Company anunció que 30 (primer álbum de la diva del pop en seis años) vendió 261 mil copias esta semana, convirtiéndose en el disco más vendido en su semana de lanzamiento en 2021.

La artista, de 33 años, también ocupó el primer puesto de la lista de sencillos por sexta semana consecutiva con su tema "Easy On Me", superando su récord personal establecido con la canción "Someone Like You", que se mantuvo en la cima de las listas durante cinco semanas.