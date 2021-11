Profesores con impacto global, la propuesta del Tec

A partir de este semestre, el Tec de Monterrey fortalecerá su facultad de impacto mediante la iniciativa Faculty of Excellence, integrando a profesores que son reconocidos como líderes en sus respectivas disciplinas a nivel mundial.

Faculty of Excellence, es un proyecto alineado con el Plan Estratégico 2025 de la institución, que tiene como pilares la innovación, investigación e internacionalización.

La aspiración de este plan es continuar con los procesos de atracción, desarrollo y fortalecimiento de la facultad, por lo que se propone atraer a 100 profesores con liderazgo internacional en áreas estratégicas de cada una de las seis escuelas del Tecnológico de Monterrey.

Se integrarán para colaborar con los profesores del Tec que, con su labor cotidiana han contribuido a que la Institución sea sinónimo de los más altos estándares en excelencia académica.

La iniciativa Faculty of Excellence contribuirá a una colaboración interdisciplinaria, además de potenciar la generación de conocimientos y vinculación con organismos académicos internacionales.

Actualmente, la Institución ha logrado la incorporación de tres líderes clave para este proyecto: Raj Sisodia, cofundador y líder del movimiento “Capitalismo Consciente” como Distinguished University Professor in Conscious Enterprise; Per-Olof Berggren, quien a lo largo de su trayectoria se ha especializado en temas relacionados con el tratamiento de la diabetes y el metabolismo como Distinguished Visiting Professor in Diabetes and Metabolic Diseases; y Marc Madou, especialista en ciencias de la miniaturización electrónica como Distinguished Professor in Nanoengineering.

Faculty of Excellence fortalece el legado que ha forjado el Tecnológico de Monterrey en los últimos 78 años, además de enriquecer la experiencia de los y las estudiantes, así como a la facultad actual, pilar de la excelencia académica de la Institución.