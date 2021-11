'Regresan' solicitud de lenguaje incluyente

La Septuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo de Torreón registró una polémica más; ahora fue derivado del tema del lenguaje inclusivo y la posible modificación a diversos reglamentos municipales para que se haga efectivo el mismo.

Fueron funcionarios como el regidor de Morena, Ignacio Corona, así como el propio alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quienes llamaron al resto de los ediles a "regresar a comisión" el dictamen que se presentó respecto a la modificación y adición de diversos artículos, fracciones o incisos del Republicano Ayuntamiento de Torreón; en los mismos habrían de modificarse términos como "presidente municipal" por "la persona" a frente del cargo que corresponda o bien de quienes encabecen direcciones y comisiones.

No obstante, el tema generó confusiones entre los ediles varones, quienes argumentaron que se dejaban "lagunas" legales y otras situaciones sin mayor claridad, lo que podría implicar problemas en el futuro respecto al tema orgánico y los efectos legales en torno a la administración.

"Me parece riesgoso y hasta peligroso jurídicamente que proceda alguna de estas propuestas, me refiero por ejemplo al Artículo 21, actualmente a la letra dice 'el presidente municipal es el órgano…', se está proponiendo que se cambie por la denominación siguiente: 'La persona titular de la presidencia municipal…', yo entiendo que esto se hace bajo un principio de otorgar equidad de género, tanto en lo femenino como en lo masculino, en eso estoy absolutamente de acuerdo… pero si esto se autoriza así, se le está quitando personalidad jurídica a quien sea presidente municipal o presidenta municipal", señaló Corona Rodríguez.

Por su parte, el alcalde Zermeño manifestó que "me parece muy delicado, habría que legislar a nivel nacional y decir que el presidente de la república ya no se va a llamar 'presidente de la república', o los presidentes municipales o los gobernadores, sino que se van a llamar los 'encargados del despacho' o 'titular que ejerza tales o cuales funciones'… o sea, este afán de querer modificar las cosas para ver si es hombre o mujer, yo creo que ya en el lenguaje nuestro se acepta hablar de presidente o de presidenta, hablar de gobernadora, hablar de regidora… pero el nombre y denominación no puede estarse modificando a contentillo".

La postura de los mismos fue criticada por otras ediles como la regidora Rosa Isela Gallegos, además de la segunda síndica, Dulce Pereda, quienes llamaron a sus compañeros a conocer el Reglamento de Lenguaje No Sexista e Incluyente y reconocer la labor de asesoría que hizo en ese sentido el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), órgano municipal que apoyó en la redacción de las modificaciones reglamentarias y que incluso habían sido votadas a favor en la Comisión de Gobernación y Reglamentación, esta misma semana.

Finalmente se puso a votación la determinación de regresar dicho dictamen a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, la propuesta fue votada por mayoría y pese a los reclamos de las ediles, quienes se comprometieron en esa instancia a "aclarar" todas las dudas de sus compañeros en el sentido legal y en apego a la adecuación a las normas nacionales e internacionales de inclusión.

Lenguaje no sexista e incluyente

Alcalde de Torreón y ediles varones destacaron la necesidad de que el tema se discuta con detalle "otra vez" en Comisión de Gobernación y Reglamentación. *Los ediles varones señalaron que las modificaciones por el lenguaje incluyente dejan "vacíos legales" y que pueden derivar en problemas para la administración. *Ediles como Rosa Isela Gallegos y Dulce Pereda defendieron las modificaciones, además pidieron a sus compañeros estudiar los avances reglamentarios que ya existen sobre ese tema.