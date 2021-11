Cabildo de Torreón 'regresa' solicitud de lenguaje incluyente

Tony728

Hoy, 8:24 am

publicado por: Jim Hernandez

Cuando este una mujer al cargo de la presidencia ....pues se le dice presidenta y ya...como en la primaria...tutor (a)....para que tanto circo de los (las) ediles inutiles... en los 80s dominaba en Inglaterra la primer ministra Margaret Tacher...y no paso nada por el titulo... si quien este a cargo de gobernar va a empezar su mandato quejándose por el lenguaje inclusivo o no ...estamos fritos con esa persona....hay cosas más importantes que atender...a mi la raza me dice " el chanate" y no pasa nada...que demuestren capacidad es lo que vale..

